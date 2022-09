OM SIGRID UNDSET I «BOKPROGRAMMET»: Mange meiner at Sigrid Undset er Noregs største forfattar. Men har ho fått plassen i litteraturhistoria som ho fortener her i Noreg? «Bokprogrammet» drog til New Mexico og New York i USA for å snakke med omsetjare og forleggarar om Sigrid Undset. (Frå 2013) Du trenger javascript for å se video.