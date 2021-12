2021 har vært et tungt år for mange. Flere kjente profiler har nå gått sammen i en julefilm i regi av Den norske kirke, hvor de synger Ole Paus' oversettelse av «O Helga Natt», for å gjøre juletiden litt lysere.

Videoen har på et døgn nådd nærmere 120.000 personer.

Alt fra politikere, til tiktok'ere, til prester er å se i videoen. Blant de som bidrar med sang er forfatter, og tidligere kultur- og likestillingsminister, Abid Raja.

Foto: Ilja C. Hendel / © Ilja C. Hendel

– Det er utrolig flott av Den norske kirke lager en slik julevideo, som favner alle, og gir håp og lys i en vanskelig tid for mange grunnet pandemien.

Han ønsker å rose kirken for å spørre om han, som selv ikke er kristen, ville være med i videoen.

– Vi står likevel sammen i budskapet om samhold og fellesskap, ikke minst kjærlighet. Jeg tror den videoen symboliserer alt dette, og jeg tror vi trenger slike varmende bidrag i jula.

Mange tilbakemeldinger

Foto: Nadir Alam / NRK

En annen som er å se i videoen er ordfører i Gjerdrum kommune, Anders Østensen. Han sier kirken har vært viktig i etterkant av jordskredet i Gjerdrum 30. desember 2020.

– Kirken har bidratt mye i arbeidet med å ta vare på innbyggerne våre. Så det er en liten anerkjennelse fra meg til det arbeidet, ved å delta i dette prosjektet.

Han tror slike videoer er viktig for mange.

– Ut ifra tilbakemeldingene og reaksjonene jeg har fått, ser jeg at det har betydning for folk. Hvis det kan gi mening hos mange er det veldig fint.

Preses i Den norske kirke, Olav Fykse Tveit, ble selv rørt av videoen.

Olav Fykse Tveit. Foto: Øivind Haugen / NRK

– Videoen avsluttes i kirka på Gjerdrum, som jeg besøkte midt i katastrofen. Det å se at kirken har vært et rom for håp, og for å samles i en tragedie er spesielt.

Tveit håper videoen kan være et lystpunkt i tiden hvor vi igjen må leve med begrensninger.

– Også i år er det begrensninger blir det vanskelig å samles og nå folk. Da er dette et viktig bidrag for å gi oss en opplevelse av at vi er med på noe - at det blir jul allikevel.

– Kan gi trygghet

Prest i Fagerborg kirke i Oslo, Sunniva Gylver, tror jula kan være spesielt vanskelig for mange.

Foto: Heather Ørbeck Eliassen / NRK

– Det har vært og er krevende tider for mange. De som er mest utsatte fra før, treffes hardest. Julen fungerer som et forstørrelsesglass for mange av oss: alt som er godt blir bedre og alt som er vondt blir vondere.

I sommer mistet Gylver mannen sin gjennom 35 år. Hun har vært åpen om sorgen og savnet, og betydningen av å få ha en tro i slike situasjoner. Hun tror en slik julehilsen kan gi trygghet hos mange.

– Julesalmene minner oss på at det blir jul uansett, de taler til følelsene våre, og lengselen etter tradisjon og tilhørighet mange kjenner på. Man kan synge med - selv om julen err annerledes enn vanlig.