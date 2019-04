Jon Skolmen bisettes: – Han var vår helt

Jon Skolmen sovnet stille inn torsdag 28. mars med familien til stede.

I Fagerborg kirke i Oslo tok familie, venner og kjente onsdag et siste farvel med den avdøde skuespilleren.

Barna Tine og Christian mintes sin far med kjærlighet og varme.

– Hjemmet var alltid fullt av venner, mat og latter, uansett hvilken dag det var. Det var et barndomsunivers med masse tull og tøys, sa Christian Skolmen under minnetalen.

Familie og venner tok et siste farvel til Jon Skolmen onsdag Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Han mintes også forholdet mellom sin avdøde far og mor, Kirsti Elisabeth Halvorsen.

– Mamma og pappa elsket hverandre. Hun var hans største fan. Hun skjemte han skikkelig bort, sier han.

- Takk for all moroa

NRKs kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen beskrev Skolmen som «en venn av NRK», selv etter at han sluttet i statskanalen i 1981 for å jobbe med andre prosjekter.

– Å minnes Jon Skolmen er for meg som kringkastingssjef å minnes min egen og fjernsynets barndom. Jons humor var tøysete og lun. Jons humor ville bare vel. Respekten for underholdningsfaget var stor. Det var rart han ofte tvilte på sin egen innsats, sa han.

Kåre Conradi synger i bisettelsen

– Et forbilde

Skuespiller Janne Formoe beskriver Skolmen som en som banet vei for generasjonene etter seg.

– Han etterlater seg et stort, morsomt, nært og varmt spor. Han var en unik komiker. Han var en lederstjerne og har vist vei for mange av oss som er komikere nå, sa hun.

Jon Skolmen bisettes.

Også komiker og programleder Kari Slaatsveen beskriver Skolmen som et forbilde.

– Han var vår helt. Han var et forbilde for oss som barn fordi han var en av våre største improvisatører. Han kunne gjøre mye morsomt av noe som egentlig var litt trist. Han var ustyrtelig morsom, sa Slaatsveen.

– En god venn

Den norske artisten Kari Svendsen, kjent som Banjo-Kari, husker Skolmen først og fremst som en god venn.

– Ja, vi var gode venner. Dødsfallet var ikke uventet og det har jo gått en tid siden dødsfallet, men jeg vet at det blir tøft når jeg går inn i kirken. Jeg husker han holdt en «takk for maten»-tale da jeg ble 50 år. Vi lo så vi nesten datt av stolen.

Han var ifølge Svendsen best når han improviserte.

– Han var best på improvisasjon. Og det hjalp han like mye privat som på scenen, sa hun til NRK.

Hege Schøyen ankommer bisettelsen til underholdningsartist, programleder og skuespiller Jon Skolmen i Fagerborg kirke i Oslo onsdag Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Produsent Jo Vestly snakket også varmt om sin gode avdøde venn idet han ankom kirken.

– Han setter mange spor. Han var en glad og god gutt. Han så humoren i alle hjørner. Jeg husker han veldig godt som en god venn, sa han.

Yngvar Numme i det han ankommer kirken onsdag. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Musiker, revyforfatter og regissør Yngvar Numme har både jobbet med og vært regissør for Jon Skolmen flere ganger, både i Norge og i Sverige.

– Hva slags spor etterlater Skolmen seg?

– Han setter et veldig gøyalt spor etter seg. Han var en sjarmerende og hyggelig kar. Jeg kjente han veldig godt, sa Numme.

Den norske komikeren Andreas Disen har også jobbet tett med Skolmen ved flere anledninger.

– Fra han startet i underholdning på midten av 60-tallet har hans humor vært like verdifull. Han har betydd mye for de unge komikerne for han var liksom den personen som hele tiden heiet på dem. For det unge standup-miljøet er dette en stor sorg.

Arrangerte pølsefest

Etter bisettelsen spilte Barnas Jazzhus musikk mens det ble delt ut pølser. Som kjent var Skolmen glad i pølser og mange husker nok skuespilleren fra standup-serien «Pølseskolen» som han oppfant tidlig i karrieren.

Etter bisettelsen ble det Jazz og pølsefest i Jon Skolmens ånd. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– Jeg vet ikke om det var hans ønske å servere pølser etter bisettelsen, men det var iallfall noe barna Tine og Christian ønsket. Det er en fin ting å gjøre for alle gjestene som kommer. Man kan jo ikke ta med seg alle gjestene hjem fra bisettelsen til mat, sa Pia Hebæk Cyrén i begravelsesbyrået «Den siste reisen» før bisettelsen.

Underholdt Norge i over 40 år

I over 40 år underholdte han nordmenn gjennom TV-skjermen og på scenen i både inn- og utland.

Mest kjent er den folkekjære skuespilleren, komikeren og revyforfatteren fra de fem Selskapsreisen-filmene han gjorde sammen med Lasse Åberg.

Jon Skolmen sammen med sin svenske kollega Lasse Åberg. Foto: Maj-britt Rehnström/flt-pica / NTB scanpix

Det var her han debuterte som filmskuespiller og også her han ble kjent for det svenske publikummet.

– Han var en veldig vennlig og empatisk person. Vi hadde det veldig gøy da vi spilte inn filmene, sa Åberg til Expressen etter nyheten om hans bortgang.

Underholdningsartisten, programlederen og skuespilleren Jon Skolmen er død. 78 år gammel.

Kulturminister Trine Skei Grande takket på sin side den avdøde skuespilleren for alt han hadde underholdt med.

«Dette var triste nyheter. I over 40 år var du en av våre mest folkekjære artister. Takk for alt, Jon,» skrev Grande på Twitter.

Innførte navnet «Barne-TV»

Etter en kort karriere som lærervikar ble Skolmen ansatt som innspillingsleder i NRK Fjernsynet 1963. Mange som vokste opp på 70-tallet husker nok kanskje barneprogrammene «Jon med skrivemaskinen» og «Lekestue» som han også var med i. Navnet «Barne-TV» var det for øvrig også Skolmen som innførte.

Jon Skolmen sammen med niese og skuespiller Hege Schøyen under Stand Up-festivalen i Oslo. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

NRKs underholdningssjef Charlo Halvorsen uttalte at Skolmen hadde «satt store spor» i underholdningsbransjen etter at han fikk beskjed om den triste nyheten.

– Jon Skolmen var virkelig en av Norges store komikere. Det er utrolig trist å høre at han nå er død. Fra TVs barndom og i flere tiår var han en komiker som satte store spor. Jeg var så heldig å treffe Jon ved flere anledninger, og han var i tillegg en veldig hyggelig og bra fyr, sa Halvorsen til NRK.

Fjernsynet ble offisielt åpnet 20. august 1960, og den gang var det onkel Lauritz og tante Ragne som gledet barna hver fredag med «I kosekroken». Navnet Barne-TV kom senere på 60-tallet.

Hedret

Under Komiprisen på Edderkoppen i 2009 mottok Jon Skolmen hedersprisen.

Jon Skolmen fikk årets hederspris under utdelingen av Komiprisen 2009 på Edderkoppen Teater i Oslo. Til høyre står prisutdeler Knut Lystad. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

– Vinneren har vært aktivt med fra fjernsynets første år, kjent gjennom barne-TV, der han laget stor underholdning med en skrivemaskin og en persienne, sa Knut Lystad før han overrakte han prisen.

– Jeg er kjempeglad. Litt sjokka. Det har vært et morsomt liv, det er helt sikkert altså, sa Skolmen selv da han mottok prisen.

De siste årene før hans død nøt Skolmen livet som pensjonist med samboer Elisabeth Rud og savnet ikke tilværelsen i rampelyset.

– Jeg føler at jeg har gjort mitt, og har ingen planer om å stå på scenen igjen. Når andre sier at de savner sagmuggen, kjenner ikke jeg den følelsen, sa Skolmen i et intervju i Se og Hør i 2015.