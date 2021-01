Og blant disse opplever dobbelt så mange jenter som gutter å få negative kommentarer fra voksne i sosiale medier.

– Når så mange jenter opplever at det er vanskelig, så har vi et problem, mener stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen.

Det er hun som tok initiativ til å få utført den nye undersøkelsen fra Opinion om ytringer blant unge mellom 15 og 20 år.

Undersøkelsen viser også at blant dem som opplever å få negative kommentarer i klasserom, på nettet eller andre sammenhenger, er det seks av ti jenter som sier at de er blitt latterliggjort.

En annen reaksjon mange unge får er å bli snakket ned på grunn av alder.

Seks av ti jenter forteller at det har skjedd når de ytrer seg på sosiale medier.

Tre av ti gutter har opplevd det samme.

Negative kommentarer fører til at både gutter og jenter lar være å si det de mener, men at kommentarene har størst innvirkning på jenter, ifølge Opinion.

– Det er en utfordring, mener stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen.

Vi møter 17-åringene Marie Lyngstad og Elise Høstmark på Bøler i Oslo. De to er ikke overrasket over funnene.

Marie Lyngstad har av og til unngått å si ting i frykt for å få negative reaksjoner. Foto: Stig Jaarvik / NRK

Må komme over frykten

– Jeg tror man må lære seg å komme over frykten og bare lære seg å tenke «de har ikke rett, bare fordi de er eldre enn meg, skriker mer enn meg, eller bruker stygge ord».

Elise Høstmark mener man må tenke at ens egen mening er riktig, og at man har rett til å si den.

At mange blir latterliggjort fordi de er unge, overrasker hverken henne eller venninnen.

– Man unngår ofte å si ting, og holder seg heller nøytrale. Det gjør jeg ofte, sier venninnen Marie Lyngstad.

– Jeg har selv møtt kritikk når jeg deler meningene mine. Jeg skjønner godt frykten til folk for å si meninger, når man ikke føler at de er velkomne, sier Høstmark.

Mathilde Skarsen Thrana kaller dagens unge for generasjon fornærma. Foto: Privat

Generasjon fornærma

Mathilde Skarsen Trana er skribent fra Trondheim. Hun mener unge er blitt alt for

lettskremte.

I en kronikk i Nettavisen for noen dager i stedet kalte hun unge folk for generasjon fornærma. Nå utfordrer hun dem til å ikke følge strømmen.

– Det er ikke noe gøy å føle seg utenfor, så jeg tror at de fleste kanskje synes det er lettere å bare jatte litt med i det som foregår.

– De sitter heller stille med meningene sine inni seg, istedenfor å faktisk tørre å si, «det her er jeg ikke enig i!».

Hun mener jenter heller må være litt nysgjerrige på det de får kastet på seg.

Og tror også at jenter kanskje er litt mer opptatt av følelser og dialoger enn gutter er.

– Jenter sitter gjerne og prater mer, og har mer hjerte til hjerte-kontakt. Da er det kanskje litt mer sårbart også, å vise helt hvem man er.

Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen. Mer enn seks av ti jenter opplever å bli latterliggjort av voksne når de ytrer seg. Det mener hun er et problem. Foto: PETER MYDSKE / PETER MYDSKE

– Vi har et problem

Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen mener tallene viser et alvorlig tilbakeslag i likestillingskampen.

– Jeg er redd for at unge stemmer kan stilne og at de lar være å si de viktige meningene som vi og samfunnet trenger.

Hun sier at voksengenerasjonen må ta ansvar.

– Vi kan ikke møte unges ytringer med å latterliggjøre dem, eller se ned på dem fordi de er unge. Vi har et ansvar for å være de som skaper et trygt rom, hvor de faktisk kan få lov til å ytre seg.