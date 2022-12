Det tar rundt tre-fire minutter å lese denne saken. Skuespiller Kate Winslet kunne lest saken to ganger mens hun holdt pusten under innspillingen av James Camerons nye film.

– Hun klarte faktisk å holde pusten opp mot syv og et halvt minutt, forteller regissøren ivrig – når NRK møter ham i London.

Mannen som elsker vann har laget nok en film om vann. Flere av scenene i den nye filmen er spilt inn – helt riktig – under vann.

Kate Winslet spiller Ronal i den nye «Avatar»-filmen. En grønn person som liker seg godt i havet. Derfor måtte hun selv bli vant til vannet. Foto: Disney

«Avatar: The Way of Water» skal ha kostet nærmere fire milliarder kroner å lage, er tre timer og 12 minutter lang og har visst spesialeffekter ingen har sett maken til.

– Hvorfor er du så voldsomt ambisiøs?

– Tja, hvorfor gjøre noe andre har gjort før, når du først skal lage noe.

Han kan ha tatt seg vann over hodet, men James Cameron er ingen fisk på land. Når den erfarne regissøren bestemmer seg, så gjør han det skikkelig. 68-åringen står bak storfilmer som «Terminator», «Aliens» – og ikke minst «Titanic». Også den gang med Kate Winslet i en av hovedrollene.

Kate Winslet, James Cameron og Lenonardo Di Caprio etter Oscar-utdelingen i 1998, da «Titanic» vant 11 priser. Foto: Mark J. Terrill / AP

– Gråter du også når Jack dør på slutten i filmen du selv har laget?

– Hehe, ja, jeg får faktisk en følelsesmessig reaksjon. Selv om jeg har sett «Titanic» en million ganger. Hvis jeg ikke kjenner på følelsene, kan jeg ikke forvente at publikum gjør det samme.

James Cameron har bevist at han kan lage film om synkende skip. Men kan han også lage film som kan redde et synkende skip?

Kinobransjen på dypt vann

Kinopublikummet lekker som ei sil til strømmetjenestene – og salgstallene er på vei mot bunn. En av tre nordmenn har forsvunnet fra kinosalen i år, sammenlignet med samme tid i årene før pandemien. Det viser tall fra Film og Kino.

Trenden er lik i store deler av verden. Nye vaner og et større tilbud i sofaen hjemme er noe av forklaringen.

Kan den ambisiøse regissørens 3D-film om avatarer redde en bransje som er i ferd med å drukne? Det er ikke umulig.

Slik svømmer en Avatar. Foto: The Walt Disney Studios

Den første «Avatar»-filmen som kom i 2008 er den mest inntjenende filmen i verdenshistorien. I 13 år har Cameron ligget og lurt i vannskorpa for å finne det perfekte tidspunktet til å slippe den ultimate oppfølgeren.

Nå anslås «Avatar: The Way Of Water» å spille inn opptil 1,7 milliarder kroner i åpningshelgen – og det i USA alene. Også i Norge vil nok mange gå rundt med merker etter trange 3D-briller i tiden frem mot jul.

– Oppdraget vårt var å lage en film, ikke å redde kinoindustrien.

Regissøren legger til:

– Jeg tror ikke kinoopplevelsen vil forsvinne. Men folk må ta bevisste valg fremover om hvorvidt de verdsetter den opplevelsen.

James Cameron er kjent for å være perfeksjonist og detaljorientert. Her filmer han scener til den nye filmen selv. Foto: Mark Fellman / Mark Fellman

Den gamle mannen og havet

Alle som dykker ned i Camerons filmkatalog vil merke at det flytende elementet går igjen som en våt, rød tråd.

Ild, jord og luft kan gå og legge seg.

– Jeg har brukt så mye tid under havet at det er helt naturlig å bringe det inn i mine filmer.

Regissøren løfter glasset ved siden av seg og peker på innholdet.

– Det er ikke vann i seg selv, men havet jeg elsker. Jeg tror havet er en slags forbindelse til en underbevisst drømmetilstand om da vi lå ni måneder vektløs i vann i mors liv.

Stjerneregissørens stjernetegn er ikke vannmannen. Det burde det vært. Foto: Mark Fellman / Mark Fellman

Som de fleste vet: «Titanic» inneholder mye vann. Men også den mindre kjente ubåtfilmen «The Abyss» har en mystisk skapning laget av vann, skurken i «Terminator 2» kan bli flytende – og nå skal de blå skapningene fra «Avatar» svømme for livet.

Men hold pusten! Her kommer det villeste:

Da James Cameron var nærmere 60 år lagde han dokumentaren «Deepsea Challenge». I filmen dro regissøren alene ned i en bitte liten ubåt til verdens dypeste punkt, Marianergropen.

Hvis du hadde plassert Mount Everest og Galdhøpiggen oppå hverandre snakker vi rundt 11.000 meter over havet. Filmregissøren dro like langt, men i motsatt retning – til nesten 11.000 meter under havet. Kun tre mennesker i verdenshistorien har klart det samme.

Filmregissøren har opplevd oppturer og nedturer, men her har han akkurat nådd en bunnpunkt. Verdens dypeste bunnpunkt. Foto: MARK THIESSEN / Afp

Camer(H₂O)n

James Francis Cameron, eller «Jim» som han kalles blant kjente, vokste opp i den lille byen Kapuskasing i Canada. Langt fra havet. Likevel var dragningen mot sjøen enorm, lenge før han ble oversvømt av tilbud fra Hollywood.

– Det skjer noe når jeg fridykker. Når hjerterytmen roer seg og jeg er en del av stillheten og føler på vektløsheten. Da får jeg en slags spirituell forbindelse med havet.

Han fortsetter:

– Det virker nesten som det er en primal hukommelse fra den evolusjonære fortiden til mennesket. Vi trekkes mot havet og nysgjerrigheten om hva som er der nede.

«Jim» kan inntil videre puste lettet ut. «Avatar: The Way of Water» er ferdig laget og har premiere 14. desember.

Men Cameron er hverken ferdig med havet eller filmskapingen. Arbeidet med de tre neste «Avatar»-filmene er godt i gang.

Det er foreløpig uklart om disse foregår over eller under overflaten.