Jahn Teigen jubilerer: – Uvirkelig at jeg har blitt 70

– Da jeg vokste opp så jeg på mennesker på 70 år som steingamle. Nå er det helt uvirkelig å tenke på at jeg er 70 år selv, sier Jahn Teigen.

Grand Prix-kongen, Prima Vera-klovnen og sangskattforfatteren fyller 70 år i dag, et jubileum som gir rom for rike doser av refleksjoner. Og rike doser hyllest, også i musikalform.

Under forestillingen «Optimist» hyllet publikum jubilanten med bursdagssangen. Du trenger javascript for å se video. Under forestillingen «Optimist» hyllet publikum jubilanten med bursdagssangen.

Forestillingen «Optimist» tar for seg 26 av Teigens sanger, som er gitt leken musikalinnpakning. Og Teigen er utrolig stolt av gaven:

– Jeg føler det er stor stas når så mange dedikerte, flinke mennesker involverer seg i oppsetningen med mine låter. At resultatet blir så bra, og at publikum engasjerer seg på denne måten, gjør meg både ydmyk og rørt.

I musikalen heter datteren til hovedpersonen Sara (som Teigens egen datter), også det er en gest som gjør ham varm om hjertet.

– Det er jo egentlig en liten presang i seg selv.

Jahn Teigens sanger har på mange måter blitt folkeeie, og har skapt allsang ved mange anledninger. Foto: Erik Thorberg / NTB / SCANPIX/NRK

Hylles av kollegaer: En gudbenådet artist

Og det er mange i underholdnings-Norge som ønsker å hylle Teigen. Wenche Myhre beskriver ham slik:

– Han har vært en så god kollega gjennom et langt liv, og en riktig god venn. Og jeg stiller alltid opp for ham. Jeg er så stolt av Jahn!

Wenche Myhre (t.v.) sammen med Jahn Teigen i midten. Foto: Inge Gjellesvik / NTB scanpix

Hanne Krogh kaster seg på:

– Jeg føler jeg har vært nær Jahn i noen viktige situasjoner. Jeg var med i Melodi Grand Prix-redaksjonen i 1978 og kanskje den aller ivrigste stemmen for at Jahn skulle synge «Mil etter mil», og Jahn Teigen og Anita Skorgan ble i sin tid kjærester på middag hjemme hos oss. Og Jahn Teigen er en av de mest gudbenådene artistene Norge noen gang har hatt. Han kunne få en vanlig sang til å skinne som en diamant.

Øystein Wiik, hjernen bak og manusforfatter til musikalen «Optimist», hyller ham slik:

– Takk for sangene, Jahn! Ord og toner som gir bilder, minner og historier. Takk for humor, galskap, smektende ballader, oppturer, nedturer, sårbart og sterkt. Bukseseler, grønne trikoter, oppvaskhansker på hodet og syltestrikker over nesen. Er det rart disse sangene er blitt folkeeie?

Tønsbergs store sønn har fremdeles drømmer som han ønsker å få realisert. – Jeg drømte som ung å bli FNs ambassadør for barn. Det er ikke for sent enda! Foto: Scanpixntb / NTB scanpix

– Virkeligheten ble større enn drømmen

For folkeeie har han blitt, særlig etter han tross splitthopp og stemmeprakt fikk 0 poeng med «Mil etter mil» i den internasjonale Meloldi Grand Prix-finalen i Paris 1978. Og han evnet å snu «null til gull», til en hitparaderekke få kan varte opp med: «Do Re Mi», «Glasnost», «Min første kjærlighet», «Sensasjon», «Det vakreste som fins», og mange, mange flere.

– Det er gledelig å se at Ola og Kari nordmann har fulgt meg gjennom generasjoner. Jeg håper jeg har vært til inspirasjon, og vet musikken min har vært viktig for mange i livssituasjoner, i både glede og sorg, sier Teigen.

Og over 40 år etter den berømte nullpoengeren svarer han følgende på spørsmålet om hva han er mest stolt av å ha oppnådd:

– At virkeligheten ble større enn drømmen!

Vil bli FN-ambassadør

Men det fins fortsatt uoppnådde drømmer som Tønsbergs store sønn ønsker å få realisert:

– Jeg drømte som ung å bli FNs ambassadør for barn. Det er ikke for sent ennå!

70-årsdagen feirer Teigen i Sverige, som har vært hans hjemland de siste årene.

Og det er en 70-åring med stor tro på fremtiden, man har ikke «Optimist» som sin kanskje største slager uten grunn:

– Kreativiteten blir ikke borte selv om man blir 70 år . Jeg holder på med ny musikk og gleder meg til hver dag. Det kommer mer fra meg. For jeg er jo ikke som alle andre!