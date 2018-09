Billig elektronika fra Hordaland

Ukas Urørt beviser at man ikke trenger penger for å produsere musikk av høy kvalitet.– Man kan gjerne sammenligne musikken min med et analogt kamera kontra et digitalt et. Kanskje ikke alt er like skarpt, men det er skaper en spesiell følelse i musikken, forteller Kjartan Thorkildsen (23), også kjent som Catnip Cloud.