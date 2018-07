Hvorfor liker skurker «alltid» klassisk musikk?

Vi har lagt merke til en merkelig tendens: Filmskurker velger seg ofte klassisk musikk når de skal legge skumle planer. Hvorfor?

– Når skurker har en preferanse for klassisk musikk i film er det nok for å gjøre dem mer sofistikerte og dermed også mer intelligente, tror Marte Hedenstad i NRK Filmpolitiet.

Musikk kan på denne måten brukes i en film for å tillegge skurkene mer personlighet.

– En skurk kan være ond og fæl, men når han eller hun samtidig er intelligent, blir de ekstra farlige og fascinerede. Det bidrar til karismaen deres og gir dem en aura av et fordervet geni, som ofte er uhyggelig godt selskap, sier Hedenstad.

Her er seks ikoniske eksempler:

1. Hannibal Lecter i «Nattsvermeren»

Favorittmusikk: Bachs «Goldbergvariasjoner»

Hannibal Lecter fra «Nattsvermeren» («The Silence of the Lambs») er en av de mest berømte og ikoniske skurkene. Et ondt geni, som både er sosiopat og psykopat, og som elsker Bachs «Goldbergvariasjoner».

Han er gjennomlærd i både kunsthistorie og henrettelsesmetoder i antikken, og synes å bli beroliget og litt eksaltert av musikk.

For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

2. Lex Luthor i «Supermann»

Favorittmusikk: Bizet, Delibes og Mozart

Foto: Warner Bros./Sandrew Metronome Norge

Lex Luthor er Supermanns erkefiende (eller nemesis, som superhelter har). Han er ganske ond og hensynsløs. Smart, helt sikkert, men vi lurer litt på om han egentlig liker den musikken han later som om han liker.

Bizet, Delibes og Mozart durer på høyttalerne i superyachten hans («Superman Returns», 2006). Men elsker han det på ordentlig eller bare vet han at det representerer en slags god smak? Som han jo har råd til, i likhet med alt som er pent og dyrt.

For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

3. Alex DeLarge i «A Clockwork Orange»

Favorittmusikk: Beethovens 9.Symfoni

Foto: Wikimedia Commons

Den melkedrikkende Alex DeLarge i Stanley Kubricks uforglemmelige «A Clockwork Orange» elsker klassisk musikk. Spesielt «Ludwig van» – han er jo på fornavn med Beethoven – er nesten som dop.

Alex er kanskje ikke den mest geniale, og vi lurer på om han kanskje ikke egentlig er ond heller – han bare utøver vold for moro skyld, som om det er noe bedre.

Dette er fortsatt en tankevekkende film, ikke minst fordi musikk også blir brukt som et våpen mot Alex. Dermed problematiserer Kubrick bruken av estetiske virkemidler med ulike hensikter, og er kanskje litt slem mot musikken selv?

For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

4. Sander Cohen fra «Bioshock»

Favorittmusikk: Tsjajkovskij – «Blomstervalsen» fra «Nøtteknekkeren»

Foto: Sander Cohen / 2K Games

Sander Cohen fra «Bioshock» er en av de mest bemerkelsesverdige skurkene i spillverdenen. Han er dikter, skulptør og musiker, og har til og med komponert nasjonalhymnen for den utopiske (og dystopiske) undervannsbyen Rapture. Han liker å bruke både mennesker og kaniner i kunsten sin. Hadde det bare ikke vært så vanskelig å få av ørene deres. Han liker visst valser – og Tsjajkovskij.

For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

5. Annie Wilkes i «Misery»

Favorittmusikk: Beethoven: Sonate op. 27/2 («Moonlight Sonata») – gjerne den lange, har laget flere

Foto: SF Norge

Annie Wilkes i filmatiseringen av Stephen Kings «Misery» er kanskje en av de mest uhyggelige skurker vi har sett på film noensinne. Kathy Bates fikk Oscar for sin tolkning av denne rollen.

Hun elsker sitt offer, en forfatter som tilfeldigvis har skrevet hennes favorittromaner. Og hun elsker alt av musikk, så lenge den blir spilt av Liberace. Litt brutal, kanskje, men er hun ond?

For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

6. David i «Prometheus» og «Alien: Covenant»

Favorittmusikk: Wagner – «Gudenes inntog i Valhall» («Entrance of the Gods into Valhalla»)

Foto: Mark Rogers / Fox

Roboter liker vel ikke musikk? Ikke ennå. Men deres forhold til kunst er noe som stadig dukker opp som sidetema i science fiction. For hvis de liker kunst, må de jo ha en sjel?

David i «Prometheus» og «Alien: Covenant» har valgt sitt eget navn etter Michelangelos mest berømte statue – et ikon som representerer da kunsten kom til Europa med den italienske renessansen. Han kan både spille piano og blokkfløyte, kanskje også komponere. Han liker Wagner, noe som i seg selv kan være et tegn på at det er ugler i mosen.

For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Hør Håkon Heggstad og Mona B. Riise diskutere skurker og klassisk musikk i Spillerom: