Hvor god er du i dialekter?

Fortnite-skaper inngikk forlik

Epic Games, som lager Fortnite, betaler 520 millioner dollar i et forlik etter anklager om ulovlig innsamling av personopplysninger om barn.

Forliket på drøyt 5,1 milliarder kroner er inngått med det amerikanske konkurransetilsynet FTC. De mener Epic Games var klar over at mange barn under 13 år spilte Fortnite og at selskapet samlet informasjon om disse spillerne uten foreldrenes samtykke, i strid med amerikansk lov. (NTB-AFP)