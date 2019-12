Hvor er'u bor hen 'a?

De er oppkalt etter et utendørs loppemarked De er oppkalt etter deres produsents oppvekstmiljø i bakgatene i New Yorks Bronx’ En ville kalle de Back Boys, en annen Street Boys, så de slo det sammen Navnet var et forsøk på å gjøre gruppa litt tøffere

9/10 U2

U2 i 1989. Fra venstre Larry Mullen Jr, Bono, Adam Clayton og The Edge Foto: Sadayuki Mikami / Ap

I 1987 kom U2s femte studioalbum The Joshua Tree. På dette albumet er denne sangen med. Hvilken har riktig tittel?