Hver fjerde under 40 mener de er for flinke for jobben sin

Mange unge føler de ikke får utnyttet kompetansen sin fullt ut i jobben, er fasiten i undersøkelsen.

Jobbanalytiker og produktdirektør i Finn, Christopher Ringvold. Foto: PRIVAT

Årsaken er et manglende samsvar mellom hva unge arbeidstakere utdanner seg til, og det jobbmarket faktisk trenger, sier jobbanalytiker og produktdirektør Christopher Ringvold i Finn.

– Det er for eksempel en ekstremt stor etterspørsel etter teknologer. Den etterspørselen kommer garantert til å øke i årene fremover. Men hvis vi ser på hvor mange med teknologiutdanning vi utdanner, så er det ikke samme endring, sier Ringvold.

Undersøkelsen om jobbmarkedet er gjort av Norstat for Finn. Ifølge dem, tilsvarer dette 85 milliarder kroner i uutnyttet kompetanse.

Mer samarbeid mellom utdanning og jobb

– Her er det et klart signal om at det ligger et uforløst potensial hos norske arbeidstakere. Og det kan tyde på at Universiteter og Høgskoler ikke i stor nok grad samarbeider med næringslivet for å forstå hvilken kompetanse de faktisk har behov for.

Men hvorfor er det så mange unge som går på jobb og føler at de ikke får gjort det de egentlig er gode for?

Karriereveileder Elaine Bloom, tror at et arbeidsmarkedet i endring og det at det er vanskelig å kjenne seg selv som person, kan være grunnen.

Karriereveileder Elaine Bloom. Foto: Kaja Marie Andreassen / NRK

– Tidligere var man jo i jobb mye lenger. Nå er det litt mer usikre fremtidsutsikter med teknologi og globalisering. Og så er det vanskelig å kjenne seg selv godt, sånn som arbeidsmarkedet er nå, sier Bloom.

Unge drukner litt

Et arbeidsmarkedet med utallige muligheter, gjør det også vanskelig for mange unge å ta et valg forteller Bloom. Man kan rett og slett drukne litt i havet av muligheter.

– Det de fleste unge sier til meg er at de aner ikke hva de skal velge. Så man blir gjerne med litt der venner går, eller det som kan være trendy på sosiale medier. Det var en periode veldig mange som ville bli Youtubere, og det er det enda.

Bloom tror i likhet med Ringvold at et bedre samarbeid med utdanning og arbeidsmarkedet, kan hjelpe de unge arbeidssøkere til å ta bedre valg.

Og hun tror det som blir viktig som arbeidstaker fremover er å utøve mot, være fleksibel, og å jobbe mot kompetansevridning.

– Før har vi tenkt at enten så blir du sykepleier, eller så jobber du med teknologi. Jeg lurer på om utdanning bør skru seg mer mot at man bør kunne litt av alt. Kanskje blir jeg en sykepleier, som også kan fikse en robot, avslutter Bloom.