Hun er årets ålreite dame

Hun er 34 år og kom som flyktning til Norge da hun var seks år. I dag jobber den norsk-somaliske legen i turnus på Akershus universitetssykehus.

– Det er litt av en pris, sier hun rørt. Hun er opptatt av at hun ikke har jobbet alene med dette, men samarbeidet med organisasjoner som Håp og Norsom. Og det de har gjort i somaliske miljøer for å få ned smitten, er kopiert av folk som jobber med somaliske miljøer andre steder i verden.

– Fellesskapet på tvers av alle politiske, sosiale og kulturelle skillelinjer er viktigere enn noen gang, sier hun.

Et hjerte for de på flukt

Med sin bakgrunn på flukt sammen med mor og søsken fra Somalia, føler hun at hun har et helt spesielt hjerte for mennesker på flukt. Ayan Bashit Sheikh-Mohamed tror også at hun kanskje har et fortrinn når det gjelder å få frem informasjon i miljøer der det kanskje ikke er så lett å komme til.

Hun forteller at de har jobbet med informasjon i flere byer i Norge. Smitten var ute av kontroll flere steder, og informasjonskampanjene hjalp.

Jo Nesbø delte i dag ut Harry Hole prisen på Schrøder i Oslo, der hovedpersonen i bøkene hans, Harry Hole har sitt stamsted. Foto: Marianne Rustad Carlsen / NRK

– Vi valgte Ayan fordi hun har bidratt så sterkt med informasjon om covid-19 i et miljø det har vist seg å være vanskelig å nå frem. Og det har vært veldig effektfullt, sier Jo Nesbø.

– Det har vært så vellykket at det har dannet mønster for miljøer andre steder i verden, forteller Jo Nesbø.

Prisen er i år på 2,2 millioner kroner og tradisjonen tro er det Harry Hole-stiftelsen sammen med årets prisvinner som blir enige om hvor pengene skal. I år går de til arbeidet mot analfabetisme både i Mogadishu og Nepal.

77 millioner i potten

Harry Hole-stiftelsen har etter hvert opparbeidet rundt 77 millioner. I 2008 overførte Jo Nesbø alle rettigheter og inntekter fra suksessromanen «Hodejegerne» til stiftelsen han leder. Så overførte han også rettighetene til boken «Blod på snø».

Målet med stiftelsen er å jobbe mot analfabetisme i verden.

– Det å ha vært gjennom litt tøffe tak, gjør kanskje at man får mer empati for mennesker med problemer, tror prisvinneren som både er stolt og glad over å ha fått prisen. Selv om det ble en litt beskjeden utdeling på Schrøder - som er stamstedet til Harry Hole - på grunn av koronareglene.