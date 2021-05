Her kan du gå i 17. mai-tog i dag!

Selv om vi ikke kan gå i fysisk tog i år (heller) så har guttene fra Skogliv, som driver Norges største minecraftsamfunn, tatt på seg det ærefulle oppdraget å arrangere et 17. mai-tog for hele landet i Minecraft.

Minecraft er det perfekte stedet for et felles tog siden det er et av verdens største spill, hvor mange unge møtes. I et år med korona og nedstengning har Minecraft blitt et enda viktigere sted å være for mange unge. Her kan de treffe venner og være sosiale, forteller Skogliv.

Kort om opplegget:

Verdenen for 17. mai-toget åpner klokka 07 og avsluttes klokka 22.

IP-adressen i Minecraft er 17mai.skogliv.no

Alle brukere som logger seg på med pc, mobil eller nettbrett starter på Slottsplassen. Derfra kan man gå en lang løype gjennom hele Norge som tar cirka 12 minutter.

Man kan gå rundt og besøke landemerker og kjente bygg fra alle landets kriker og kroker.

Verden er låst. Du kan ikke bygge noe, men man er med i toget sammen med mange, mange andre.

Erlend Pilø fra Skogliv og Youtuber Dennis Vareide skal spille LIVE under sendingen på NRK1 og NRK TV cirka klokka 08.20.

Her er alt du trenger å vite for å bli med i 17. mai toget i Minecraft

Dette er Skogliv Ekspandér faktaboks Skogliv driver Norges største samfunn i Minecraft

Det har vært åpent siden 2018

Bak Skogliv står Tobias Laundal, Erlend Pilø og Tarjei Mo Batalden

Skogliv har som mål å være et trygt sted å treffes på internett for alle

Rundt 30 frivillige ungdom fra hele landet bidrar som hjelpere og moderatorer

Skogliv kaller sin plattform en digital SFO

Erlend Pilø Foto: Skogliv

Ensomheten blir rett og slett mindre i Minecraft Erlend Pilø fra Skogliv

Blir det over 25 000 i årets tog?

I fjor arrangerte Skogliv 17. mai-tog før første gang i Minecraft. Da gikk 9000 barn i toget og det ble sendt hele 58 811 chatmeldinger gjennom dagen. I år regner Skogliv med at det blir enda flere deltagere. Mer enn 25 000 har nemlig meldt seg på arrangementet på Facebook.

Årets tog er laget av rundt 30 ungdommer som har bygd de ulike landemerkene og byggene vi ser i 17. mai-toget i dag. Her kan du ta en nærmere titt på noen av dem:

Tidsplan for noen av årets 17. mai tog i Minecraft Ekspandér faktaboks Kl. 07.00: Serveren åpner Kl. 09.00: Sarpsborg Kl. 09.30: Asker Kl. 10.40: Bodø Kl. 12.00: Oslo Kl. 12.40: Fredrikstad Kl. 13.00: Bergen Kl. 14.00: Trondheim Kl. 15.00: Hamar Kl. 15.20: Røros Kl. 16.40: Indre Østfold Kl. 17.23: Arendal Kl. 18.14: Eidsvoll Kl. 22.00: Serveren stenger Se hele programmet her

Se NRKs 17. mai-sending med Nadia Hasnaoui og Christian Strand på NRK1 eller i NRKTV fra kl. 0750 til kl. 1530