Hun mener det er opp til publikum å felle en dom over kvaliteten. – Mange av spelene formidler norsk historie og kulturarv. De mobiliserer frivillige og skaper et enormt lokalt engasjement, sier Helleland.

Teaterviter og teaterkritiker Julie Rongved Amundsen ved Universitetet i Oslo har uttalt at en del norske spel holder lav teaterkvalitet. Hun holder fast ved den kritikken, og reagerer på kulturministerens innspill i debatten.

– Udemokratisk og underlig

– Jeg inviterer til debatt. Og hvis kulturministeren virkelig mener at den tiden er forbi at kritikere skal diskutere hva som er god og dårlig kultur, så synes jeg det er både udemokratisk og underlig, sier Amundsen.

Hun legger til at hun håper og tror at det ikke akkurat er det Linda Hofstad Helleland har ment.

– Vil heie på spelene

Spel er populært i dette landet. I 2016 ble det satt opp 70 oppsetninger i Norge som kan karakteriseres som spel, viser tall nettstedet Spelhandboka har gitt NRK.

I 2017 spilles over 100 spel rundt omkring i Norge. De blir sett av over 200 000 mennesker.

– Jeg vil heie på dette, og synes ingen skal definere at folk har dårlig kultursmak, sier kulturministeren.

Spel i Norge – fordelt på fylker: Ekspandér faktaboks Sør-Trøndelag: 10

Nord-Trøndelag: 9

Akershus: 6

Østfold: 6

Hedmark: 6

Møre og Romsdal: 6

Nordland: 4

Oppland: 4

Sogn og Fjordane: 3

Vestfold: 3

Oslo: 3

Hordaland: 2

Rogaland: 2

Telemark: 2

Buskerud: 2

Aust-Agder: 1 Vi har ikke registrert spel i Vest-Agder, Troms og Finnmark. (Kilde: Spelhåndboka)

Julie Rongved Amundsen er enig i at folk helt sikkert har gode spel-opplevelser.

– Men de kunne jo vært enda bedre. Selve teateropplevelsen, med gode tekster og fin dramaturgi, kunne gitt publikum det de fortjener, sier hun.

Noen dommer vil hun ikke være. Men hun vil ikke se bort fra at bedre spel kunne nådd enda flere mennesker enn de gjør i dag.

– Noen spel forherliger også den norske historien, særlig middelalderspillene, mener Amundsen.

– Vår kulturarv

Kulturministeren vil heie på spelene som hun mener trekker fram viktig historie og kulturarv.

– Vi skal rose det, selv om jeg selvfølgelig anerkjenner at fagpersoner kan ha en annen mening enn de 200 000 som bruker sommeren til å reise rundt i Norge for å oppleve spel. Det har så mye og si for identiteten til folk, og derfor holder jeg med de 200 000 nordmennene, sier Linda Hofstad Helleland.

– Det er publikum som definerer hva som er best for dem. Det er ikke alle som foretrekker Operaen eller Nationaltheatret. De vil heller reise på spel i Sommer-Norge.

