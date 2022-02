Har hjulpet folk å forstå Karpes nye album: – Tårene rant

Willie Nelson (89) gir ut ny musikk

Countrylegenden Willie Nelson fyller 89 år 29. april – og feirer bursdagen med å gi ut nytt album, skriver Best Classic Bands.

Det kommende albumet får tittelen «A Beautiful Time», og det inneholder både nyskrevne låter samt coverversjoner av Leonard Cohens «Tower of Songs» og The Beatles' «With A Little Help From My Friends».

Willie Nelson fortsetter holde høy produksjonstakt, sin høye alder til tross, og han ga ut to album i fjor. Til våren planlegger han også flere konserter i USA (NTB).