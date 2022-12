Håkon har gjort Haldis (98) til TikTok-stjerne – nå er det han selv som skal skinne

Sykdomsbingo, grove vitser og galgenhumor er hverdagen til pensjonistene ved Nordseterhjemmet i Oslo. Det takket være vernepleier Håkon Sand (31).

– Det begynte med at jeg fortalte vitser, filmet det og la det ut på TikTok, uten å vise ansiktet til pensjonistene. Jeg merket fort at dette var noe folk ville se mer av, forteller Sand.

Han utvidet konseptet og fikk med seg noen av de eldre på TikTok-sketsjene.

– De var positive og mente at de ikke hadde noe å tape på det, så da kjørte jeg på.

Det var starten på en suksess. I dag har Sand over 110 000 følgere på TikTok og 43 000 følgere på Instagram. Kommentarfeltene drysser av kjærlighet og glede.

En av de som har sjarmert publikum er Haldis Jahr (98). Hun er Sands største fan og har utnevnt han til sin bonussønn.

– Håkon er fantastisk. Vi har hatt mye glede av dette ettersom ukene og månedene har gått, forteller hun til NRK.

– Gamle mennesker har bra humor

Latteren runger i gangene på det julepynta dagsenteret på Nordstrand. For Sand er det viktig med humor på arbeidsplassen – noe han ønsker å formidle gjennom TikTok-kontoen.

– Hvor får du ideene dine fra?

– Jeg ser mye på hva som trender på TikTok, og så tenker jeg ut hvordan jeg kan linke det mot eldreomsorgen. Ellers så dukker det bare opp i hodet mitt, forteller han.

Han føler videoene har gitt et annet syn på eldrehjem, og at de har klart å berolige folks frykt for det å skulle bli gammel.

– Det er flere som sier at nå er de ikke redde for å komme på sykehjem. Det er hyggelig at jeg kan være med å bidra til å minske redselen for fremtida, sier han og ler.

Bjarne Prøven (96) bor på eldrehjemmet og er alltid med på Håkon Sands tøysete påfunn. Foto: Ulrik Kramer / NRK

På dagsenteret kommer pensjonister flere ganger i uka for å samles til sosialt lag sammen med nye venner. For mange av dem er dagsenteret høydepunktet i løpet av uka.

– Jeg ser på de som vennene mine selv om de er over 90 år. De er veldig morsomme mennesker.

Vil få flere inn i eldreomsorgen

Da Haldis Jahr ble pensjonist visste hun ikke hva hun skulle bruke dagene til. Nå har hun vært fast besøkende på dagsenteret i snart ti år.

Hun følte livet fikk en ny betydning etter at Sand begynte å jobbe der, og introduserte henne for TikTok.

– Jeg var skeptisk i starten, for der er det jo sånne influensere og det ville jeg ikke være med på. Men så kom han med noen vitser og forslag til hva vi kunne filme, og det var veldig morsomt, forteller hun.

Sykdomsbingo pleier å være populært på dagsenteret. Haldis Jahr blir ikke med på alle påfunnene til Håkon Sand. – Jeg er for gammel til litt for mye «på kanten»-humor. Timene på dagsenteret blir ikke den samme uten «bonussønnen», Håkon Sand.

Videoene gikk så bra at til og med flere Tyske TV-kanaler har besøkt «stjernene» på dagsenteret.

– De eldre som kommer hit er veldig mottagelige for det litt gærne, som man kanskje tenker at gamle mennesker ikke tåler.

Nå håper han at flere bli inspirert til å jobbe med eldre.

– Jeg vil gjerne få flere inn i eldreomsorgen, og endre bildet folk har av yrket. Mange tenker nok at det kjedelig, men det kan være veldig gøy, forteller han.

Spektakulært, formelt og skrullete

Den unge vernepleieren er ikke bare en gledesspreder på dagsenteret. I fire år har han sunget i Oslo Fagottkor – et profesjonelt kor bestående av homofile menn. Nå er han travelt opptatt med å øve til korets store juleshow sammen med KORK (Kringkastingsorkestret).

I år er det 50 år siden avkriminaliseringen av homofili, og i den anledning skal de lage et spektakulært show i Oslo Spektrum.

På juleshowet spiller Håkon Sand blant annet en gammel dame som er skeptisk til «nisser», som referer til homofili. Foto: Jörg Wiesner

– Vi refererer til jubileet blant annet i et julespill der vi har vridd det om til at det er 50 år siden det ble lovlig å være nisse. Det blir veldig gøy.

Fagottkoret har imponert det norske publikum i 18 år, og koret har vokst seg stadig større.

– Fagottkoret har alltid vært en blanding av formelt og litt crazy skrullete, og i Oslo Spektrum blir det litt mer av alt. I år øver og pirker vi enda litt mer på ting enn tidligere, forteller han.

Oslo Spektrum er utsolgt og i salen kommer gjesten Håkon har gledet seg mest til å synge for; Haldis Jahr.

– Håkon har en kjempeflott stemme, og jeg elsker koret han er med i, sier Jahr.

Et knippe av Fagottkorets medlemmer på scenen i Oslo Spektrum. Foto: Jörg Wiesner

Hun har vært på show med Fagottkoret før, men selv om hun har mistet mye av synet det siste året, gleder hun seg ekstra mye til årets show.

– I fjor var jeg på juleshowet sammen med familien min, men i år blir det ordentlig stas å høre Håkon synge i selveste Oslo Spektrum, avslutter hun.

