Gullruten deles ut i kveld

I kveld går den prestisjefulle TV-prisutdelingen Gullruten av stabelen. 18 priser skal deles ut for å hedre den norske TV-bransjen. De nominerte og programlederne samles i Bjørvika, hvor kjendisene får gå på den røde løperen før utdelingen på Clarion Hotel Oslo.

Festen og prisutdelingen ledes av Sigrid Bonde Tusvik og Morten Hegseth.

Hegseth sier at folk kan forvente seg en litt annen Gullruten.

– Folk må se på. TV har vært veldig viktig i år, med tanke på at vi har vært mye hjemme og jeg tror det er et godt og viktig år å hylle norsk TV-bransje.

Vanligvis blir TV-prisen Gullruten delt ut i Bergen i forbindelse med konferansen Nordiske Mediedager. Men på grunn av koronaepidemien, ble utdelingen flyttet.

Årets prisutdeling sendes direkte på TV 2 og TV 2 Sumo klokken 21.40.

Nominerte til Gullruten 2020 Ekspandér faktaboks Beste underholdningsprogram Maestro (Nordisk Film TV for NRK)

Skal vi danse (Monster for TV 2)

Kongen Befaler (Concorde TV for Discovery Network Norway)

Kåss til kvelds (NRK for NRK) Beste konkurransedrevne reality Farmen kjendis (Strix for TV 2)

Kompani Lauritzen (Seefood TV for TV 2)

71 grader nord, Norges tøffeste kjendis (Nordisk Film TV for Discovery Network Norway)

Camp Kulinaris (The Oslo Company for NENT) Beste reality Jorden rundt på seks steg (Nexiko for NRK)

Jakten på kjærligheten (Fremantle for TV 2)

Jan Thomas søker Drømmeprinsen (The Oslo Company for Discovery Network Norway)

I lomma på Silje (Rubicon for NENT) Årets deltaker Anton fra «Bølle til bestevenn» (Monster for NRK)

Andreas Bolset fra «Jakten på kjærligheten» (Fremantle for TV 2)

Trude fra «FunkyFam» (Salto Film og Fjernsyn for TV 2)

Kristoffer Lundin fra «Jan Thomas søker Drømmeprinsen» (The Oslo Company for Discovery Network Norway) Beste humorprogram Vikingane (Viafilm AS og Sagveien Resort AS for NRK)

Førstegangstjenesten (NRK for NRK)

Kongen av Gulset (Spark for NRK)

Hvite gutter (Feelgood SFT for Discovery Network Norway) Beste dramaserie Heksejakt (Miso Film for TV 2)

Exit (Fremantle for NRK)

22. juli (NRK for NRK)

Beforeigners (Rubicon for HBO) Beste skuespiller Simon Berger fra «Exit» (Fremantle for NRK)

Ane Skumsvoll fra «22. juli» (NRK for NRK)

Øyvind Brandtzæg fra «22. juli» (NRK for NRK)

Ingrid Bolsø Berdal for «Heksejakt» (Miso Film for TV 2) Beste birolle Hamsa Kader fra «22. juli» (NRK for NRK)

Bjørn Hallgeir Myrene fra «Vikingane» (Viafilm AS og Sagveien Resort AS for NRK)

Gard Skagestad fra «22. juli» (NRK for NRK)

Sara Khorami fra «Heksejakt» (Miso Film for TV 2) Beste dokusåpe Fotobonden (Villmarksfilm AS for NRK)

Team Ingebrigtsen (Zacapa Film for NRK)

Wunderland (Salto Film og Fjernsyn for TV 2)

FunkyFam (Salto Film og Fjernsyn for TV 2) Beste barne- eller ungdomsprogram Søskensjokk (NRK for NRK)

Fantasity (NRK for NRK)

Nudes (NRK for NRK)

Klassen (STV Production Norway for NRK) Beste livsstilsprogram Den følelsen (NRK for NRK)

Ikke spør om det (NRK for NRK)

Folkeopplysningen (Teddy TV for NRK)

Fra bølle til bestevenn (Monster for NRK) Beste nyhets-, sports- eller aktualitetsprogram Innafor (NRK for NRK)

Verdens vakreste leker (NRK for NRK)

Insider FEM (Mastiff for Discovery Network Norway)

Debatten (NRK for NRK) Beste TV-dokumentar Brennpunkt (NRK for NRK)

Innafor (NRK for NRK)

Vårt lille land (TV 2 for TV 2)

Babyen i containeren (Mastiff for TV 2) Beste dokumentarserie Datoen (Monster for NRK)

Scandinavian Star (Nordisk Film Production for NRK)

Else om: barn (Teddy TV for Discovery Network Norway)

Mannen som falt (Norsk Fjernsyn AS for Discovery Network Norway) Beste programleder – underholdning Maren Teien Rørvik fra «Bølle til bestevenn» (Monster for NRK)

Jon Almaas fra «Praktisk info med Jon Almaas» (Feelgood SFT for Discovery Network Norway)

Einar Tørnquist fra «Brille» (Feelgood SFT for Discovery Network Norway)

Else Kåss Furuseth fra «Else om: barn» (Teddy TV for Discovery Network Norway) Beste programleder – nyhet, sport eller aktualitet Lydia Gieselmann fra «Newton» (NRK for NRK)

Kadafi Zaman og Janne Amble fra «Norge bak fasaden» (Novemberfilm for TV 2)

Petter Nyquist fra «Petter i fengsel» (Teddy TV for TV 2)

Fredrik Solvang fra «Debatten» (NRK for NRK) Årets nyskapning Exit (Fremantle for NRK)

Kompani Lauritzen (Seefood TV for TV 2)

Einig (NRK for NRK)

Sigurd fåkke pult (Klynge for Discovery Network Norway) Årets TV-øyeblikk Førstegangstjenesten (NRK for NRK)

Babyen i containeren (Mastiff for TV 2)

71 grader nord – ulvekyss (Nordisk Film TV for Discovery Network Norway)

Paradise Hotel – krangel ved bassenget (Mastiff for NENT)

Resultatet fra Gullrutens Fagpriser er klart, hvor bransjens flinkeste fagfolk skal hedres. Det ble delt ut totalt 18 priser, hvor blant annet NRK-serien «22. juli» vant fire priser og «Exit» vant to.

Se hele listen over vinnerne på Kampanje.

– Stolt over det vi har fått til

Kompani Lauritzen er nominert til Gullruten i kategorien «konkurranse-reality».

«Kompani Lauritzen» er nominert til Gullruten i kategorien «konkurranse-reality». Foto: Tore Meek

Dag Otto Lauritzen sier at den beste anerkjennelsen er at mange har fulgt med fra første program og helt frem til finalen.

– Vi hatt enormt med seere, mye mer enn vi hadde tørt å drømme om. På vegne av hele gjengen håper jeg selvfølgelig at vi vinner, men det er jo litt lotto.

Ingrid Bolsø Berdal er nominert fra serien «Heksejakt». Hun sier at det er veldig stas å være på Gullruten og treffe kjentfolk.

– Folk har pyntet seg og det er feiring av norsk TV-bransje. Jeg gleder meg veldig til å kaste glitter over bransjen.

Nominert til tre priser

Else Kåss Furuseth, NRK-seriene «Exit», «Fra bølle til bestevenn», «22.juli» og TV2-dramaserien «Heksejakt» kan alle vinne tre Gullruten-priser.

Furuseth er nominert til beste programleder i dokumentarserien «Else om: barn», og serien er også nominert for beste dokumentarserie.

I tillegg har programmet «Kåss til Kvelds», hvor hun sammen med Markus Neby har invitert kjendiser til kveldskos på lørdagskvelden, blitt nominert til Gullruten for beste underholdningsprogram.

«22.juli» kan vinne prisen for beste dramaserie, i tillegg er to av skuespillerne nominert i kategorien beste skuespiller og to i kategorien beste birolle.

«Exit» kan vinne innen kategoriene årets nyskapning, beste dramaserie og beste skuespiller.