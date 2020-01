Natt til mandag sparkes prisutdelingssesongen i gang med Golden Globe i Hollywood. Det er 77. gang Hollywoods internasjonale journalister deler ut priser til TV- og filmbransjen.

– Det er mye styr rundt Golden Globe-prisene hvert år, fordi den er før Oscar-utdelingen og man tenker man kan spå hvem som vinner Oscar basert på Golden Globe, men egentlig er det bare tull, sa Inger Merete Hobbelstad, kommentator i Dagbladet i Nyhetsmorgen på P2 fredag.

– Det er en liten klubb av 88 journalister som i mange tilfeller ikke nødvendigvis er filmutdannet eller filmkyndige, og prisene er ikke sett på som spesielt prestisjetunge heller. Derimot har de ekstremt mange stjerner på den røde løpere, og det er derfor de får så mye oppmerksomhet, legger hun til.

Inger Merete Hobbelstad mener at det er mye styr rundt Golden Globe men at prisutdelingen egentlig bare er tull. Foto: Carina Johansen / NTB Scanpix

Det er Hollywood Foreign Press Association (HFPA) som deler ut priser i en rekke kategorier til både filmer og TV-serier (se alle de nominerte nederst i saken). Dermed er en rekke av de mest aktuelle navnene fra film- og TV-bransjen på nominasjonslisten og forventet å dukke opp på den røde løperen søndag.

– Et show for seerne

Den britiske komikeren Ricky Gervais er tilbake som programleder for sendingen, for femte gang. Forrige gang han var programleder i 2016, sa han at det ville bli den siste, ifølge The Guardian.

Til Hollywood Reporter sier Gervais at grunnen til at han likevel gjør dette nok en gang, er komplisert.

– Jeg gjorde det første gangen fordi jeg ikke kunne tro at jeg ble spurt, sier han.

Ricky Gervais vil ikke gå etter enkeltpersoner i vitsene sine under årets Golden Globe. Foto: Valerie Macon / AFP

Gervais forklarer at han skriver vitser til sendingen, men sier at det å skulle holde et show for 200 gjester som ifølge ham er mest opptatt av om de har vunnet eller ei, er en dårlig jobb for en komiker.

– Jeg prøver å gjøre dette til et show for seerne, sier han.

Komikerens uttalelser i prisutdelingen tidligere har skapt reaksjoner, ifølge The Guardian, som spør hvem han har i sikte i år. Gervais svarer at det ikke er konkrete individer, men industrien, kino, TV, skuespillere, pretensiøsitet og hykleri.

– Jeg vil gå etter de store, tullete tingene, så de kan føle at jeg ikke velger ut enkeltpersoner, sier han.

Tar miljøgrep

Blant de nominerte finner vi navn som Leonardo DiCaprio og Joaquin Phoenix. De to har skapt overskrifter for sine krav til menyen. Opprinnelig skulle den inneholde en utrydningstruet fisk og ikke være vegansk, men det reagerte de to skuespillerne på, ifølge VG.

Hollywood Foreign Press Association har denne uken endret slik at menyen kun er vegansk, ifølge The Hollywood Reporter.

– Opprinnelig hadde menyen fisk, men så hadde vi et møte med HFPA som ønsket denne endringene for å sende et positivt signal, sa Matthew Morgan, som er sjefkokk på Beverly Hills Hotel, ifølge magasinet.

I tillegg dropper de all engangsplast på arrangementet, ifølge E! Vannprodusenten Icelandic Glacier, som vil dele ut vann på den røde løperen og inne, kommer til å servere det i glassflasker.

– Klimakrisen er umulig å ignorere, og etter at vi snakket med våre kollegaer og venner i bransjen følte vi oss utfordret til å gjøre dette bedre, sa lederen for HFPA, Lorenzo Soria, i en uttalelse.

Han ønsker at tiltakene skal vise hvordan små grep kan gjøre en forskjell.

Kampen mellom strømmegigantene

Årets utdeling sparker i gang en ny era for TV-bransjen, da strømmegigantene barker sammen, skriver The Guardian. Netflix har flest nominasjoner med hele 34 stykker, ifølge Variety.

Filmen «Marriage Story» har flest nominasjoner til Golden Globe. Foto: Wilson Webb / Netflix via AP

Det er filmen «Marriage Story» fra Netflix som kan skimte med flest nominasjoner, med hele seks stykker, skriver NTB. Tett fulgt av «The Irishman», fra samme strømmetjeneste, og «Once upon a time in Hollywood» som fikk fem hver.

I tillegg er sangen «Into the Unknown» fra «Frost 2» nominert i kategorien beste sang. Der høres norske Auroras koring, over Idina Menzel sin sang.

Aurora vår nye Hollywoodstjerne Du trenger javascript for å se video.

Her er alle de nominerte:

Beste dramafilm:

«1917»

«The Irishman»

«Joker»

«The Two Popes»

«Marriage Story»

Beste komedie/musikal:

«Dolemite Is My Name»

«Knives Out»

«Jojo Rabbit»

«Once Upon a Time in Hollywood»

«Rocketman»

Beste regissør:

Bong Joon-ho/«Parasite»

Sam Mendes /«1917»

Todd Phillips/«Joker»

Martin Scorsese/«The Irishman»

Quentin Tarantino/«Once Upon a Time in Hollywood»

Beste mannlig skuespiller – drama:

Adam Driver/ «Marriage Story»

Joaquin Phoenix/ «Joker»

Antonio Banderas/ «Pain and Glory»

Christian Bale/ «Ford v. Ferrari»

Jonathan Pryce,/ «he Two Popes»

Beste kvinnelige skuespiller – drama:

Renée Zellweger/«Judy»

Cynthia Erivo/ «Harriet»

Scarlett Johansson/«Marriage Story»

Saoirse Ronan/«Little Women»

Charlize Theron/«Bombshell»

Beste mannlig skuespiller i komedie/musikal:

Daniel Craig/«Knives Out»

Roman Griffin Davis/«Jojo Rabbit»

Leonardo DiCaprio/«Once Upon a Time in Hollywood»

Taron Egerton/«Rocketman»

Eddie Murphy/«Dolemite Is My Name»

Beste kvinnelige skuespiller i en komedie/musikal:

Awkwafina/«The Farewell»

Ana de Armas/«Knives Out»

Cate Blanchett/«Where’d You Go, Bernadette?»

Beanie Feldstein/«Booksmart»

Emma Thompson/«Late Night»

Beste mannlige birolle:

Al Pacino/«The Irishman»

Brad Pitt/«Once Upon a Time in Hollywood»

Tom Hanks/«A Beautiful Day in the Neighborhood»

Joe Pesci/«The Irishman»

Anthony Hopkins/«The Two Popes»

Beste kvinnelige birolle:

Kathy Bates/«Richard Jewell»

Annette Bening/«The Report»

Laura Dern/«Marriage Story»

Jennifer Lopez/«Hustlers»

Margot Robbie/«Bombshell»

Beste originale sang:

«Beautiful Ghosts» – Taylor Swift og Andrew Lloyd Webber fra «Cats»

«Into the Unknown» – Kristne Anderson-Lopez og Robert Lopez fra «Frost 2»

«Spirit» – Beyoncé fra «Løvenes konge»

«(I'm gonna) Love Me Again» – Elton John fra «Rocketman»

«Stand Up» – Cynthia Erivo fra «Harriet»

Beste originale filmmusikk

Alexandre Desplat til «Little Women»

Hildur Guðnadóttir til «The Joker»

Randy Newman til «Marriage Story»

Thomas Newman til «1917»

Daniel Pemberton til «Motherless Brooklyn»

Beste fremmedspråklige film:

«Parasite»

«The Farewell»

«Portrait of a Lady on Fire»

«Les Misérables»

«Pain and Glory»

Beste dramaserie for TV:

«Big Little Lies»

«The Crown»

«Killing Eve»

«The Morning Show»

«Succession»

Beste animasjonsfilm:

«Toy Story 4»

«Frost 2»

«Dragetreneren 3»

«Mysteriet Herr Link»

«Løvenes Konge»

Beste dramaserie TV:

«Big Little Lies»

«The Crown»

«Killing Eve»

«The Morning Show»

«Succession»

Beste komedieserie for TV:

«Barry»

«Fleabag»

«The Kominsky Method»

«The Marvelous Mrs. Maisel»

«The Politician»

Beste miniserie for TV:

«Catch 22»

«Chernobyl»

«Fosse/Verdon»

«The Loudest Voice»

«Unbelievable»

Beste mannlige skuespiller i dramaserie for TV:

Brian Cox/«Succession»

Kit Harington/«Game of Thrones»

Rami Malek/«Mr. Robot»

Tobias Menzies/«The Crown»

Billy Porter/«Pose»

Beste kvinnelige skuespiller i dramaserie for TV:

Jennifer Aniston/«The Morning Show»

Olivia Colman/«The Crown»

Jodie Comer/«Killing Eve»

Nicole Kidman/«Big Little Lies»

Reese Witherspoon/«The Morning Show»

Beste mannlige skuespiller i TV-komedieserie:

Michael Douglas/«The Kominsky Method»

Bill Hader/«Barry»

Ben Platt/«The Politician»

Paul Rudd/«Living With Yourself»

Ramy Youssef/«Ramy»

Beste kvinnelige skuespiller i TV-komedieserie

Christina Applegate/«Dead to Me»

Rachel Brosnahan/«The Marvelous Mrs. Maisel»

Kirsten Dunst/«On Becoming a God in Central Florida»

Natasha Lyonne/«Russian Doll»

Phoebe Waller-Bridge/«Fleabag»

Beste mannlige birolle i TV-serie

Alan Arkin/«The Kominsky Method»

Kieran Culkin/«Succession»

Andrew Scott/«Fleabag»

Stellan Skarsgård/«Chernobyl»

Henry Winkler/«Barry»

Beste kvinnelige birolle i TV-serie

Patricia Arquette/«The Act»

Helena Bonham Carter/ «The Crown»

Toni Collette/«Unbelievable»

Meryl Streep/«Big Little Lies»

Emily Watson/«Chernobyl»

Beste mannlige skuespiller i miniserie eller TV-film:

Christopher Abbott/«Catch-22»

Sacha Baron Cohen/«The Spy»

Russell Crowe/«The Loudest Voice»

Jared Harris/«Chernobyl»

Sam Rockwell/«Fosse/Verdon»

Kilder: NTB/Vanity Fair/Golden Globe