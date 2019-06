Gamere mener fyllestream er positivt: – Ensomme får endelig venner

Lørdag skrev NRK om Simen Stubbom Nordsveens (24) som lever av å være drita på direkten.

På nettsteder som Twitch og Youtube finner man flere videoer hvor folk direktesender egne fyllekuler, men Twitch-eier Amazon har ikke besvart NRKs spørsmål om hvor stor trenden er internasjonalt.

Psykolog og spillgründer Gaute Godager mener trender er på fremgang, men at det er en utfordring knyttet til at den folkeliggjør det å drikke seg full.

– Det er forbudt med rus- og alkoholreklame i Norge. Er fyllestream det? Kanskje ikke i større grad enn «Paradise Hotel» og «Big Brother». Men dette er ikke akkurat noe vi bør heie på. Det er greit å vise sunn skepsis, sier han.

– Fyllestream kan være positivt

Dennis Hernando Knudsen mener fyllestreaming kan være positivt for dem som sliter sosialt. Foto: Petter Pettersen / NRK

Nettstedet Twitch var i utgangspunktet et nettsted for gamere, der man delte videoer av at man spilte dataspill. Dennis Hernando Knudsen fra studentforeningen OsloMet Gaming, mener fyllestream kan være positivt for dem som sliter sosialt.

– Man skal ikke stikke under en stol at folk som spiller kan ha sosial angst eller handikap, som gjør at de sliter sosialt i den virkelige verden. Her har de plattform der de kan bli kjent med andre uten å stikke frem hodet.

Han sier videre at den digitale verden blir som et slags filter, der det ikke betyr så mye hvordan du faktisk er.

– Hvis jeg har lyst på en fest, men ikke orker å være ute blant folk, kan jeg sette på en fyllestream. Også kan jeg logge meg av eller ta pauser når jeg vil.

– Du slipper å møte folk ansikt til ansikt

Så lenge de involverte tar sitt ansvar, mener Anders Edh (t.v.) og Sean William Bråthen i foreningen UniPlay at fyllestreaming ikke er noe problem. Foto: Petter Pettersen / NRK

Også Sean William Bråthen og Anders Edh fra studentforeningen UniPlay, mener fyllestream gjør det lettere å få venner for dem som føler seg utenfor i samfunnet.

– For dem som har følt seg utstøtt er det veldig lett å komme inn i et nytt miljø med blanke ark, og endelig få seg venner eller noen å snakke med, forklarer Bråthen.

– Du slipper å møte folk ansikt til ansikt, som kan gjøre det lettere å engasjere seg og ta kontakt med andre. Man kan skrive anonyme meldinger i Twitch-chatten for eksempel, fortsetter Edh.

Så lenge retningslinjene til Twitch følges, og de involverte er sitt ansvar bevisst, mener guttene fra UniPlay at det ikke er et problem å strømme at man drikker alkohol.

– Det er som med drikking av alkohol generelt, man må selv ta ansvar for sine handlinger. Så lenge enkeltpersoner og Twitch tar sitt ansvar, så ser jeg ikke noe problem med fyllestreaming.

– Trist at alkoholen har en så sentral plass

Pernille Huseby i Actis er skeptisk til at det sosiale fellesskapet er knyttet opp mot alkohol og penger. Foto: NRK

Pernille Huseby, generalsekretæren i Actis, rusfeltets samarbeidsorgan, er enig i at det er positivt at mange finner venner og et sosialt fellesskap på nettsteder som Twitch, men er skeptisk til rammene rundt når det gjelder fyllestreamingen.

– Det triste er at alkoholen har en så sentral plass, og det at man opplever følelsen av fellesskap gjennom å gi penger er en litt sår følelse tenker jeg, forteller hun.

Simen Stubbom Nordsveen er opptatt av at det ikke er alkoholen alene som står i fokus.

– Det er klart man må være bevisst på at det er yngre folk som ser på. Det er veldig viktig at strømmingen ikke nødvendigvis handler om å promotere alkoholen, sier han.