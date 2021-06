Full krangel mellom to festivaler

by:Larm er Oslos bransjefestival og Vill Vill Vest er Bergens. De er begge statlig finansiert og har det samme målet: å fremme ny norsk musikk.

by:Larms siste trekk har ført til misnøye hos vennene i vest.

– Vi kan forstå at By:larm ønsker å flytte festivalen til september. Årshjulet for musikkbransjen har endret seg slik at dette er den beste måneden å arrangere festivalene.

– Men hvorfor måtte de velge de samme datoene som oss?

Det undrer daglig leder i Vill Vill Vest, Simen Korneliussen på.

Det var musikktidsskriftet Ballade som først omtalte saken.

ØNSKER DIALOG: Simen Korneliussen i Vill Vill Vest føler at konflikten med by:Larm kommer ingen til gode. Foto: Valentina Baisotti / NRK

by:Larm har annonsert at de vil flytte festivalen permanent til høstsesongen. Samtidig melder de at festivaldatoene for 2022 blir 15. -17. september. Samme helg som Vill Vill Vest.

Pressekontakt i by:Larm, Erik Egenes, mener at intensjonen ikke var å lage en konflikt mellom festivalene.

– Her tok vi med i vurderingen at Vill Vill Vest ikke har ligget på samme helg, men faktisk har byttet på å arrangere i midten av september og i slutten av september i løpet av de fire ordinære festivalene (den femte i 2020 ble avlyst grunnet pandemien, men var også tiltenkt mot slutten av september).

– Vi ønsket ikke konflikt, og tok derfor kontakt med Vill Vill Vest og informerte om datoene våre for 2022 en dag i forkant av annonseringen. De svarte da med å gå ut senere samme dag og annonsere de samme datoene som vi skulle slippe den påfølgende morgenen. Da lurer jeg jo på om de vil samarbeide og ikke konkurrere, sier Egenes.

FLYTTER FESTIVAL: Erik Egenes sier at by:Larm har vedtatt å flytte festivalen til høsten for å tilpasse seg utviklingen musikkbransjen har hatt. Foto: Lise M. Nilsen

Korneliussen sier at Vill Vill Vest siden oppstarten alltid er blitt lagt til midten av september.

– Når vi har flyttet frem og tilbake er det for å tilpasse oss blant annet sykkel VM i Bergen, Reperbahn i Hamburg, og ikke minst by:Larm i 2021. Sistnevnte viser at vi er villig til å tilpasse oss for å oppnå det beste resultatet for alle, og da spesielt norsk musikkbransje og nye norske artister.

Fått kritikk for å arrangeres på våren

Valget om å flytte permanent til september er fattet på grunnlag av samtaler med bredden av nordisk bransje, forteller by: Larm.

– by:Larm har vært avholdt i februar-mars siden 1998, men alt har endret seg i musikkbransjen siden den gang, og vi har i mange år allerede mottatt kritikk fra bransjen om at beliggenheten på våren ikke stemmer overens med årshjulet til bransjen i dag. Derfor tok vi nå grep og flyttet festivalen for å møte bransjens behov, sier han.

INTERNASJONAL MUSIKK: by:Larm har også internasjonale artister på programmet. Billie Eilish stod på Sentrum scene i 2018. Foto: Martine Lund / Martine Lund / @martislens

Korneliussen mener at de fikk for kort varsel og liten mulighet for dialog da by:Larm tok kontakt om sin nye festivaldato for neste år.

– De ringte oss klokken 15 dagen før de skulle publisere og sa at de skulle ha de datoene. Vi spurte om de kunne utsette publisering slik at vi kunne komme til en felles løsning, men svaret var nei fra deres side.

– Vi føler at de forsøker å presse oss ut på en ukollegial og uredelig måte.

VIKTIG ARENA: Vill Vill Vest startet opp i 2016 og har hatt kjente artister som Sigrid og Boy Pablo på konsertprogrammet. Foto: Valentina Baisotti / NRK

Korneliussen mener at det likevel ikke er for sent å finne en løsning på problemet.

– Vi er åpne for dialog med by:Larm, men det fordrer at de må kunne inngå et kompromiss. Det er viktig at vi finner en løsning i fellesskap.

Tjener best på å samarbeide

Music Norway jobber for å koble den internasjonale musikkbransjen med den norske. De samarbeider med begge festivalene og sørger for at de internasjonale bransjeaktørene får med seg det beste festivalene har å by på. De forvalter også hvilke tilskuddsordninger festivalene får.

At de arrangeres samtidig kan gjøre det vanskeligere for utenlandske musikkaktører å få med seg alt de ønsker.

– Vi håper at de kan gå i dialog uoppfordret. Og så forventer vi at vi i Music Norway kommer til å ha en dialog med alle sammen. Vi må snakke om hvilke konsekvenser dette gir og hvordan vi konstruktivt kan komme til en løsning, sier Kathrine Synnes Finnskog, administrerende direktør i Music Norway.

MUSIC NORWAY: Kathrine Synnes Finnskog håper på å få til en god dialog med begge festivalene. Foto: Music Norway

Men kan det ende med at festivalene blir arrangert samtidig?

– Det er litt opp til festivalene. Vi forventer nå en formell henvendelse fra dem og så får vi ta det derfra.