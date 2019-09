Fryktar valdshandlingar under filmpremiere

Under premieren av Batman-filmen «The Dark Knight Rises» i 2012 opplevde USA ei av dei alvorlegaste skytemassakrane i landet i nyare tid.

Ein maskert mann tok seg inn i ein kinosal i byen Aurora utanfor Denver, Colorado, og skaut og drap 12 menneske. Den 24 år gamle gjerningsmannen blei seinare dømd til livsvarig fengsel.

Denne veka har filmen «Joker» verdspremiere med Joaquin Phoenix i rolla som den ikoniske Batman-skurken. Filmen har fått gode kritikkar etter at han blei vist på Filmfestivalen i Venezia, og det blir snakka om at Phoenix kan få ein Oscar for rolletolkinga.

Kostymeforbod

Men før premieren er enkelte skeptiske fordi dei fryktar valden i filmen skal inspirere nokon til valdsbruk. Fleire kinoar i USA innfører tiltak for at kinogjengarane ikkje skal kjenne seg utrygge. Blant anna har kinokjeda Landmark i USA kostymeforbod, skriv The Hollywood Reporter.

– Eg ønsker at kundane våre skal kjenne seg trygge hos oss, seier Landmark-direktør Ted Mundorff til nettstaden.

Etter skytinga i Colorado fekk kinokjeda forbod mot masker og ansiktsmåling. No blir dette altså også utvida til å gjelde kostyme.

Batman-skodespelar Christian Bale og kona hans Sibi Blazic besøkte byen Aurora i Colorado i 2012, etter at 12 menneske blei drepne under ei framsyning av Batman-filmen Bale spelte i. Foto: Ted S. Warren

Men politiet seier dei ikkje har informasjon om moglege trugsmål rundt premieren. Men dei følgjer likevel situasjonen nøye.

– FBI er i kontakt med lokalt politi og private samarbeidspartnarar om postingar på nett. Og som alltid oppmodar vi publikum til å vere vaktsame og melde frå om dei ser noko mistenkeleg, seier Ann Parrillo i FBI til The Hollywood Reporter.

I Los Angeles blir det meir synleg politi i gatene rundt premieren. Samtidig seier dei til Deadline at folk ikkje bør legge band på seg.

– Vi oppfordrar alle til å gå ut og nyte dei helgeaktivitetane denne byen har å by på. Samtidig bør folk vere vaktsame og merksame på det som skjer rundt ein. Sei ifrå om du ser noko.

Blir påverka

Etter store valdshandlingar, kjem debatten om kva som har fått gjerningspersonen til å utføre handlingane. Då blir det ofte vist til kva filmar og spel han eller ho har sett eller spelt.

Men det blir alt for lettvint å peike på enkelttitlar og seie at det var det som utløyste valdshandlinga, seier førstelektor Kjetil Rødje ved Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo.

Kjetil Rødje ved Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo åtvarar mot å tru at ein film aleine kan føre til valdshandlingar. Foto: UiO

– Det er problematisk at fokuset blir lagd på ein enkeltfilm som skal trigge eller utløyse ei valdshandling. Vi blir påverka av filmar, men dei påverkar aldri aleine. Dei verkar saman med mange andre faktorar som ofte veg meir.

Han har blant anna forska på vald og mediebruk. Korleis ein film eller spel påverkar oss, er avhengig av samanhengen vi opplever filmen og spelet. Difor kan omtalen av ein film påverke vel så mykje som sjølve filmen, seier Rødje.

– Korleis ein film blir marknadsført og omtalt har noko å seie. Korleis vi fekk høyre om filmen og kva vi veit om ein film, formar både om vi ser filmen og korleis vi oppfattar han. Det fører ikkje til ein negativ konsekvens, men det forvar korleis filmen verkar.

«Joker» har verdspremiere 4. oktober, og blir også vist på norske kinoar.