Frank Løke kastes ut av «Skal vi danse»

Løke får heller ikke være med i det kommende TV 2-programmet «Kjendis søker kjæreste», og TV 2 sier at det dreier seg om en «helhetsvurdering som følge av stuntet og Løkes oppførsel i etterkant».

– Både helgens stunt som vi tok avstand fra, Løkes oppførsel i etterkant og uforutsigbarheten han representerer og tydelig gir uttrykk for, spiller inn i den beslutningen, sier programredaktør Jarle Nakken i TV 2.

Dansepartner om stuntet: – Ikke greit

38-åringen overrasket både TV-seerne og dansepartner Tone Jacobsen med å stille opp i såkalt mankini i «Skal vi danse»-sendingen lørdag. Antrekket er også kjent som «Borat-drakt».

Verken produsenter, dommere, programledere eller andre deltakere visste om stuntet på forhånd. Det gjorde heller ikke Løkes dansepartner, Tone Jacobsen. ​

Jacobsen uttalte til VG i etterkant av stuntet at hun var «såret» etter Løkes opptreden.

– Jeg visste ingenting, og jeg synes ikke det er helt greit å ikke informere om det. Jeg er virkelig lei meg overfor alle der hjemme som måtte se det, sa hun til avisen.

Løkes dansepartner Tone Jacobsen ga uttrykk for at lørdagens stunt var langt over streken. Her er de to under en annen episode av programmet. Foto: Thomas Reisæter/ Tv2 / TV 2

Angrer ikke

Løke selv har vært klar på at det hele var humoristisk ment, og til tross for de sterke reaksjonene fra dansepartneren, seere og TV 2, sa han til VG søndag at han «ikke er i nærheten av å angre».

Til tross for at TV 2 rett etter stuntet uttalte at det ikke kom til å få noen konsekvenser for Løke, har 38-åringens uttalelser i ettertid og mangel på anger fått kanalen til å snu.

– Vi har også et ansvar for dansernes partnere. Senest i dag har han gitt uttrykk for at han ikke er i nærheten av å angre. I ettermiddag omtaler han også dansepartneren på en svært nedsettende måte på Instagram. Derfor reagerer TV 2, sier Nakken.

– Aldri meningen å såre

Frank Løke skulle også vært deltaker i TV 2-programmet «Kjendis søker kjæreste», men også der avslutter TV 2 samarbeidet.

– Vi har gitt Løke beskjed om at vi også avslutter samarbeidet rundt dette programmet. Innspillingen har ennå ikke startet, sier Nakken.

Mandag kveld la Løke ut et bilde av seg selv og dansepartner Tone Jacobsen på Instagram. Der skriver han:

– Takk for meg «Skal Vi Danse». Aldri meningen å såre deg Tone. Du er ei sinnssykt bra og sterk dame. Takk for at du holdt ut med meg i alle disse ukene.