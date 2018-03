Inne i et utstillingslokale på Barcode i Oslo henger bilder av rustne biler, sagnomsuste grotter, barnerom og bunader.

Ole-Martin Holmen har rødlistet den norske bilparken. Bilene byttes ut hyppigere enn før, og får ikke de lange historiene med hver familie som de en gang fikk, forklarer lærer Damian Heinisch. Foto: Ole-Martin Holmen

– Det har vært en hissig debatt i media om de norske verdiene. Vi ønsker å nyansere dette mer, ikke som et nasjonalistisk prosjekt, men for å sette søkelys på ting i det norske samfunnet vi ønsker å bevare og ting vi vil kvitte oss med, forteller Aleksandra Lamberg.

Sammen med sine 30 medstudenter fra Bilder Nordic School of Photography har de blant annet mottatt midler fra Fritt Ord for å gjennom fotolinsa vise dagens Norge i endring.

Se alle bildene i albumet under:

Redlisted 31 bilder Nicholas Iles har rødlistet den norske kulda. Nicholas Iles Johanne Log har tatt bilder av norske bunader. 60-70 prosent av bunadene produseres i utlandet, og Log rødlister derfor håndtverket som ligger bak bunadene. Johanne Log Bea Valand har rødlistet norsk fritid. Bea Valand Aleksandra Strand Lamberg har rødlistet laksen. Bildet er tatt i et oppdrettsanlegg. Aleksandra Strand Lamberg Benedikte Lie Berntsen har rødlistet den norske tekstilindustrien. Benedikte Lie Berntsen Alvaro Magdaleno Gomez har laget prosjekt om norsk åpenhet. Alvaro Magdaleno Gomez Anders Løvaas har tatt for seg den norske ulven. Anders Løvaas Anita Sønsteruds bilder viser nostalgiske objekter. Anita Sønsterud Asgeir Bakka har tatt bilder av insekter. Asgeir Bakka Berglind Rögnvaldsdóttirs prosjekt omhandler feminisme. Berglind Rögnvaldsdóttir Christiane Lobben Fossum tar for seg mental- og fysisk helse og usynlig sykdom som er et stort problem for mange i Norge. Christiane Lobben Fossum Fisk i havet. Edward Dreng Karlsen – Jeg tenker at eventyr har mye med våre verdier og holdninger å gjøre, hvordan vi opplever naturen rundt oss og forholder oss til den. Hvordan være forsiktig, hva som er farlig, mye er fortalt oss gjennom eventyr, sier fotograf Emilie Solem. Emilie Solem – Alle tenker på charterferie som litt harryturer, det er noe som gjenkjenner nordmenn. Danskebåten og Gran Canaria. Etter å ha vært der nå så virker det som det er en generasjon som har vært der siden 70-tallet, det er ikke så mange yngre som reiser dit lengre. Jeg har også rødlista det på grunn av global oppvarming. At det kanskje ikke er mulig å være der nede etterhvert, sier fotograf Even Brekke. Even Brekke Petter Elstad har tatt for seg den norske bygda i sitt rødliste-prosjekt. Petter Elstad Gina Clausen Karlengen har tatt bilder av den norske kulda som er truet av klimaendringene. Gina Clausen Karlengen Øyvind Riiser har tatt bilder av lysforurensning for å vise at kunstig lys visker ut stjernehimmelen, kaster bort energi og ødelegger for astronomisk forskning. Øyvind Riiser Ingrid Schnelle Skjelanger har rødlistet fjordingen som er utrydningstruet. Ingrid Schnelle Skjelanger Ingvild Rognli har tatt bilder av frø. Ingvild Rognli Katrine Reiersen tar for seg samekulturen i sine bilder. Katrine Reiersen Ken Roger Olberg har rødlistet den norske oljen. Ken Roger Olberg Magnus Aune har tatt bilder rundt temaet norsk kullgruvedrift. Magnus Aune Maybente Lensberg har tatt bilder av lokale forretninger. Maybente Lensberg Michelle Lundring Smith har tatt bilder av- og rødlistet svartmetallen i Norge. Michelle Lundring Smith Natalie Lorentzon har tatt bilder av jord. Natalie Lorentzon Den utrangerte bilparken er prosjektet til Ole-Martin Holmen i Redlisted. Ole-Martin Holmen Sharanna Devadas Lehm har tatt bilder av norske barnerom for å sette søkelyset på økende barnefattigdom i Oslo. Sharanna Devadas Lehm Silvija Kuzet tar for seg norske stavkirker i Redlisted-utstillingen. Silvija Kuzet Stian Mauricio har tatt bilder av vann. Stian Mauricio Synne Andrea Tolås viser fram tradisjonelt gårdsbruk i sine bilder. Synne Andrea Tolås Tone Barlo har tatt bilder av nordisk mytologi og folkeeventyr i ny drakt. Tone Barlo

– Vi vil helst være i Norge, men vi orker ikke å være i Norge

Even Brekke tilbrakte elleve dager på Gran Canaria med en gruppe pensjonister til sin bildeserie.

– Min vri på denne serien er litt humoristisk, men handler også om dette aspektet med at vi er så glade i landet vårt at vi tar med oss alt av kultur og verdier ned dit. Men vi hater jo kulda, mange av oss. Vi vil helst være i Norge, men vi orker ikke å være i Norge, på en måte.

Han tror «Granka» og charterturismen blir mindre forbundet med nordmenn i framtida.

– De jeg møtte er en generasjon som har vært der siden 70-tallet, det er ikke så mange yngre som reiser dit lengre. Jeg har også rødlista det på grunn av global oppvarming. At det kanskje ikke er mulig å være der nede etterhvert.

Fotografene henger opp bilder fra rødlista på Barcode i Oslo. Foto: Synne Tolås

Dette er på rødlista

På rødlista til studentene finnes bilder av den utrydningstruede fjordingen, de urnorske stavkirkene, ulven og havfisken. To av fotografene har tatt bilder av den norske kulda som kan forsvinne med klimaendringene.

Andre har tatt for seg temaer man ikke nødvendigvis tenker på som typisk norske, eller typisk i fare for å forsvinne.

Bea Valand har rødlistet fritiden, mens Anita Sønsterud har rødlistet nostalgiske objekter.

Ifølge fotograf Johanne Log foregår 60-70 prosent av all bunadsproduksjon i utlandet. Hun vil, med sine bilder, sette fokus på håndtverket bak den norske bunaden som er i ferd med å forsvinne ut av Norge.

Fotograf Bea Valand har rødlistet norsk fritid. Foto: Bea Valand

Rødlister folkeeventyrene

Emilie Solem har gått ut i marka for å lete etter eventyr.

– Jeg har rødlistet folkeeventyrene, som er knyttet til geografiske steder, som fortelles om et sted og hvordan det ble til.

Emilie Solem har lagt bildene fra Oslo-marka i lag for å skape 3D-effekt. Hun vil rødliste folkeeventyrene og mystikken rundt hvordan steder ble til. Foto: Emilie Solem

Mye av mystikken i naturen forsvinner når man vet svaret på alt, sier hun.

– Hvis du ser en gigantisk kampestein på et fjell, og lurer på hvordan den havnet der, så tenker vi automatisk i dag på istiden. Vi har mistet dette mystiske aspektet ved at vi fantaserte og fant opp årsaker for at ting i naturen er som de er. At steinen kanskje havnet der på grunn av jotner som kranglet og kastet steiner mot hverandre.

– Håper flere begynner å tenke over hva de vil bevare

Utstillingen består av 31 ulike bildeserier tatt av avgangselevene ved Bilder Nordic.

Fotografene håper utstillingen kan få flere til å tenke over hva de vil bevare.

– Vi håper de som ser bildene selv begynner å tenke over hva de ønsker å rødliste, hva de vil ta vare på. At flere blir bevisst hva de gjør i hverdagen for å ta vare på ting, sier Aleksandra Lamberg.

Utstillingen «Redlisted» åpner på Barcode i Oslo torsdag 15. mars.