Flesvig på Monsen-tur: – Har hatt lyst på barn siden jeg var 16 år

Vi er vant til å se Flesvig i humoristiske roller med full overtenning. Men da han dro på tur i programmet «Med Monsen på villspor», ble det mye tid til å snakke om de store spørsmålene i livet.

Flesvig og Monsen deler sine tanker rundt både livet, døden og religion.

Med storslått natur rundt seg på alle kanter, mens de ror for å komme seg frem til neste post, begynner de å reflektere rundt det å få barn.

LYST PÅ BARN: Flesvig sier at han har mye å gi. Han ønsker å gi noe av den samme oppveksten han selv fikk. Du trenger javascript for å se video. LYST PÅ BARN: Flesvig sier at han har mye å gi. Han ønsker å gi noe av den samme oppveksten han selv fikk.

– Jeg trives egentlig veldig godt med å bli eldre. Og jeg gleder meg veldig til å få unger, hvis jeg kan få det. Det er sprøtt det der. Jeg har hatt lyst på barn siden jeg var 16 år gammel, innrømmer Flesvig.

Monsen berømmer ham for å ikke ta det å få barn som en selvfølge, hvorpå Flesvig stiller et spørsmål rundt hans familiesituasjon.

– Jeg har sagt at skjer det, så skjer det. Men så har det ikke skjedd da. Jeg tror jeg har frosset altfor mye. Alt er kverka, svarer en lattermild Monsen.

Kunne ikke si nei til Monsen

Flesvig innrømmer at han ikke har gått veldig mye på tur de siste årene, men at han var med i speideren som barn. Og at det kanskje kan ha noen fordeler på den 50 kilometer lange turen.

Men selv med telterfaring og fascinasjon for naturen, kan det være flere ting som kan stikke kjepper i hjulene for ham.

– Jeg er generelt dårlig når det kommer til lavt blodsukker, da funker jeg ikke i det hele tatt. Og jeg er heller ikke spesielt god på kart, retning og kompass.

Han sier at han egentlig ikke hadde tid til å være med på programmet, men at han ikke kunne la denne sjansen passere. Som barn satt han nemlig ofte sammen med faren sin og så på TV-programmene med Monsen på tur.

– Jeg tenkte at jeg må på tur med Lars Monsen, for jeg har jo sett alt han har gjort tidligere. Og så tenkte jeg at dette var en gylden mulighet for å vise det norske folk at jeg ikke bare går rundt med ekorngrep og Louis Vuitton-sekk, men at jeg kan være en villmarkens mann.

PÅ VILLSPOR: Herman Flesvig blir satt på prøve når han skal finne frem med kart og kompass. Foto: Geir Evensen / NRK

Kom som en gutt, dro som en mann

Flesvig blir satt på prøve når han på et tidspunkt må skille lag fra Monsen. Med en rask innføring i kart og kompass må han alene finne veien til en av postene.

– Det syns jeg var ordentlig dritt, ass. Nå føler jeg at vi kunne ha gått sammen, for jeg er ikke så stødig enda, var Flesvigs umiddelbare reaksjon.

MÅL I SIKTE: På turens siste etappe lærer Herman seg å kjøre hundespann. Foto: Geir Evensen / NRK

En kamp mot mygg og knott, gjennomvåte sko og konsekvensen av å ha pakket for få boksere. Flesvig må likevel innrømme at han kanskje har vært på det fineste stedet han noen gang har sett.

Og belønningen der hjemme motiverte han nok ekstra de siste kilometerne før mål.

– Det er bare en natt til, og så skal jeg hjem til fotbad, kanskje spa og McDonald's.