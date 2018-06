Finn Bjelke slutter i NRK – misfornøyd med ledelsen

I over 25 år har han vært en kjent stemme på NRKs kanaler. Som programleder for Reiseradioen, Popquiz og Herreavdelingen, sistnevnte sammen med makker Yan Friis.

Torsdag sa Finn Bjelke opp jobben i NRK. Fra høsten av skal han lage radio for Radio Vinyl, som eies av Bauer Media.

– Det er ikke helt klart hva jeg skal gjøre der enda. Veien blir til mens vi går, men det blir noe med musikk og humor, forteller Bjelke.

Redaksjonssjef i NRK Underholdning, Rune Lind, synes det er trist at Bjelke slutter.

– Finn har vært åpen om dette og vi har visst en stund at det kan gå den veien. Vi har prøvd å få ham til å bli. Men han valgte å prøve andre ting og det må vi respektere, sier Lind.

Misfornøyd med ledelsen

Bjelke forteller at hovedgrunnen til at han slutter er at han er misfornøyd og skuffet over ledelsen i NRK.

– Jeg er veldig glad i NRK som institusjon, men det er mye som er litt på halv tolv. Tekniske systemer som ikke fungerer, medarbeidere som byttes ut hele tiden og ideer jeg har hatt som ikke har blitt noe av.

Programlederen mener at dette har gått ut over lytterne.

– Det føles som å gå i motbakke hele tiden og det skal ikke lytterne lide for. Hvis systemet hadde fungert bedre så hadde jeg fortsatt i jobben.

– Har du prøvd å si ifra til ledelsen underveis?

– Jeg har prøvd å si ifra lenge og har hatt en helt åpen dialog, men det har ikke holdt for en kontrollfreak som meg.

Finn Bjelke har vært en populær programleder for radioprogrammet Popquiz. Foto: NRK

– Har prøvd å legge til rette for Finn

Bjelkes sjefer mener de etter beste evne har prøvd å løse uenigheten.

– Vi har prøvd etter beste evne å legge til rette for Finn innenfor de rammene vi har, slik at han har et godt apparat rundt seg. Vi har tilstrebet å bruke fast ansatte istedenfor å bruke midlertidige. Det har gjort at Finn ikke alltid har kunnet plukket sine egne folk, sier Øyvind Wik, prosjektleder for Popquiz og Herreavdelingen.

Redaksjonssjefen i NRK Underholdning, Rune Lind, legger til:

– Vi har prøvd å løse uenigheten innenfor de rammene som økonomien og arbeidsmiljøloven gir oss. Vi har strukket oss så langt som er mulig å gjøre innenfor disse rammene. Finn har blant annet hatt faste teknikere og fast produsent.

– Unik kontakt med lytterne

Lind tror Bjelke vil bli savnet av lytterne.

– Som programleder har han er unik evne til å komme i kontakt med lytteren, og han er en programleder som lytterne liker veldig godt. Han er flink til å skape god radio., sier redaksjonssjefen.

Bjelke sammen med makker Yan Friis og bidragsyter Ingrid Bjørnov i radioprogrammet Herreavdelingen. Foto: NRK

– Ikke bitter eller sint

Finn Bjelkes makker, Yan Friis, blir også med over til Radio Vinyl. Bjelke ser frem til nye utfordringer.

– Det er en tid for alt. Men det er en brytningstid i radioen nå med overgangen til DAB, og derfor er det spennende å prøve seg i Radio Vinyl. Jeg tror folk er programlojale og ikke kanal-lojale, sier Bjelke og understreker:

– Jeg er som sagt svært glad for å ha fått sjansen i NRK og og føler absolutt ingen bitterhet eller sinne.