Emily fikk drømmejobben takket være HELT MED – nå har de vunnet gjev pris

Emily Riedel (29) holdt hverken jubelen eller dansingen tilbake da hun, sammen med stiftelsen HELT MED, tok imot prisen for Årets Sosiale Entreprenør 2023 under NHOs Årskonferanse.

– Jeg var så glad den dagen. Loven sier vi skal gå på skole og få jobbe etter skolen. Folk som meg trenger en jobb slik at vi får oppfylt våre drømmer – og jeg har fått drømmejobben, forteller Riedel, som er gjest sammen med stiftelsen HELT MED på Lindmo denne uken.

Emily Riedel setter stor pris på å komme ut i arbeidslivet. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Ansvarsreformen som raste

Bakhistorien for stiftelsen HELT MED tar oss tilbake til tidlig 90-tallet. HVPU-reformen tilsa at folk med en utviklingshemming skulle flytte ut av institusjoner og få større rettigheter og muligheter for å bli inkludert i samfunnet.

Leder i stiftelsen, Jarle Eknes, opplyser at 95 prosent av de med utviklingshemming hadde en form for dagsenter eller jobb i å gå til.

– Det så skikkelig pent ut den gang, men så raste det sammen. 30 år seinere er det bare halvparten av gruppen som har dagsenter eller jobb, sier han til Lindmo denne uken.

Mulighetene for å få en ordinært arbeidsliv ble borte – og det klarte ikke Eknes å se på. Han var med på å arrangere konferanser der de inviterte kollegaer fra Danmark, som virkelig hadde fått det til.

Jarle Eknes fra stiftelsen HELT MED. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

– På konferansene var det 500 fagfolk i salen. Alle var begeistret – men ingen gjorde noen ting. Vi prøvde igjen, arrangerte konferanser med samme tematikk. Ingen gjorde noe.

Det endte med at de tok saken i egne hender. De satte i gang HELT MED. De hadde store tanker om hva de skulle få til.

Og slik ble det.

Stiftelsen har laget en modell som gjør det lettere å få arbeidsgivere med på laget.

Emily Riedel var den første som fikk jobb gjennom HELT MED i Rogaland. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

– Det første vi gjør er å lage en allianse med en kommune som vil være med. Så legger vi plan om å få inn arbeidsgiverne. Og de vil jo være med fordi de ser at modellen er så solid, forklarer Eknes og legger til:

– Det viktigste er god oppfølging fra både arbeidsgiver og arbeidstaker.

Den første som fikk jobb

Riedel er den første som fikk jobbe gjennom denne ordningen i Rogaland. Nå jobber hun som hotellmedarbeider på Scandic hotell i Stavanger.

Scandic er så fornøyde med ordningen at de har ansatt til sammen 24 personer gjennom HELT MED. Nå er de klare for å ta inn fem til ti arbeidere hvert år fremover.

Emily Riedel skriver arbeidskontrakt sammen med sjefen, Ulrika Larsson, på Scandic hotell i Stavanger.

– Det første jeg gjør er å gjøre klar kaffen til gjestene. Ellers så steker jeg vafler, kutter opp og gjør klar mat på kjøkkenet. Jeg forholder meg til gjestene hele veien, forklarer hun.

29-åringen hjelper også til med å servere lunsj og middag til forskjellige konferanser.

– Jeg er veldig glad i folk, og det som er så bra med jobben er friheten til å være med folk å servere dem, forteller Riedel.

Emily Riedel er flink til å ta vare på gjestene sine. Her serveres det lussekatter. Foto: Ulrika Larsson

Det beste med jobben er at hun får prate med gjestene og gi dem en god opplevelse under oppholdet – og hun vet godt hvordan hun skal klare det.

– Først så prater jeg med dem, også tilbyr jeg dem kaffe. Det er det viktigste av alt. Det er det, faktisk. Jeg gi dem en liten pust i bakken.

Stiftelsen har klart å skape 180 arbeidsplasser siden de startet. Nå er målet hundre nye hvert år.

– I 2023 når vi dette målet. Det blir hundre nye arbeidsplasser gjennom HELT MED over hele landet, lover Eknes.

Se intervjuet på Lindmo fredag klokken 21.35 og i NRK TV.