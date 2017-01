Elisabeth Andreassen laget kjærlighetsjoik

– En joik er noe av det fineste du kan få, sier Elisabeth Andreassen etter at hun har lært om betydningen av en joik.

– Og det å joike en som står deg veldig nær, er kanskje noe av det vanskeligste, sier hun. Det blir som en kjærlighetsgave.

Hør Elisabeth Andreassens joik her: Du trenger javascript for å se video. Hør Elisabeth Andreassens joik her:

Lørdag kveld starter NRKs nye programserie «Muitte Mu» eller «Husk meg» hvor kjente nordmenn utfordres til å joike et menneske som står dem nær. Først ut i programserien er artisten Elisabeth Andreassen som ikke syntes det valget var vanskelig.

– Det var helt naturlig for meg å velge Tor, forteller hun.

– Det er jo flott å få joike en som står deg så nær. Det var jo Tor jeg ville gi en joik. Og det kunne jeg finne i hjertet mitt. Tor var klippen i vårt liv, forteller Andreassen.

Hun reiste til Finnmark for å møte den samiske artisten Sara Marielle Gaup for å lære seg å joike. Men det var hun selv som skapte joiken til ektemannen.

VIDDA: Elisabeth Andreassen dro til Finnmarksvidda for å lære joik. Foto: NRK

Som trøst

– Denne joiken vil jeg ha med meg resten av livet, sier Andreassen som valgte å fokusere på naturen og Tors forhold til den da hun laget joiken. Andreassen hadde aldri vært borte i joik før og mener det er en viktig del av kulturen vår som vi må ta vare på.

Er det vondt for deg å ta frem denne joiken som er så bundet til Tor?

– Jeg er jo veldig glad for at Tor fikk denne joiken. Det er jo en kjærlighetshyllest.

– Jeg er ikke redd for å være i nærheten av minnene om ham. Jeg vil jo ha ham hos meg hele tiden, sier hun.

– Jeg prøver å ikke gjøre så mye annerledes. Jeg beveger meg i vårt landskap fortsatt. Jeg er ikke redd for å møte de øyeblikkene vi hadde sammen. Det kjennes bare godt, sier hun.

Ta vare på sjelen

Artisten, som er kjent både for at hun vant Grand Prix med «La det swinge» og for konserter over hele landet i mange år, mener joiken kan være med på å ta vare på sjelen. I vårt travle samfunn er det viktig å tenke over hva som betyr noe for oss, mener hun.

Ektemannen Tor ble både rørt og beæret over å få joiken fra sin kjære. Han var med på urfremføringen tre uker før han så brått ble revet bort fra livet.