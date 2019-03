Elden: Hun håper PST finner den skyldige

Lørdag snakket Elden med Laila Anita Bertheussen for første gang siden hun ble siktet.

Han mener mistanken mot henne har blitt svekket etter at hun har avgitt sin forklaring.

– De har kommet med indisier mot henne som de har unnlatt å forklare seg om. Etter min oppfatning medfører det da at bevisene er svekket fordi de nettopp har fått hennes forklaring inn, i tillegg til det de satt med i utgangspunktet, sier advokat John Christian Elden til NRK.

Politiet tror samboeren til Tor Mikkel Wara har tent på parets bil. Hun ble pågrepet og avhørt av PST torsdag. Du trenger javascript for å se video. Politiet tror samboeren til Tor Mikkel Wara har tent på parets bil. Hun ble pågrepet og avhørt av PST torsdag.

– Var ikke et hemmelig kamera

Advokat John Christian Elden mener PSTs siktelse er basert på indisier. Foto: NRK

Flere medier har de siste dagene skrevet at PST installerte et hemmelig kamera ved boligen til Wara og Bertheussen som de ikke visste om.

Det sier Elden er feil.

– PST har presisert til meg at det er feil, det er ikke noe hemmelig kamera, i hvert fall for de det gjelder.

– Dette er et kamera som både Wara og samboeren er fullt ut klar over. Det er ikke materialer fra dette kameraet som er påberopt som noe bevis i denne saken. Det som er påberopt rundt det, er at det ikke har vist opplysninger rundt hvem som kan være gjerningsmann i den siste brannen. Det er fullt ut kjente kameraer, oppsatt med samtykke fra Wara, utdyper Elden.

Håper gjerningspersonen blir funnet

– Hun har vært i avhør, hun har svart på alle spørsmål. De har forelagt henne alt de har av bevismateriale, og hun har vært gjennom dette. De sier at dette er indisier som peker mot henne. Hun er uenig og gitt sin forklaring på disse punktene. Så hennes håp nå er at PST jobber videre og finner rett gjerningsmann.

Elden sier at Bertheussen er preget av situasjonen.

– Det er en vanskelig situasjon når du har hele presse-Norge løpende etter deg, hun føler seg litt overkjørt. Men hun er ikke så redd for saken, for hun har svar til PST, og de har hun gitt, sier Elden.

Elden sier at hun på det personlige plan har full støtte fra samboeren Tor Mikkel Wara.

– Hun er samboeren hans. Han legger seg ikke opp i etterforskningen, men legger seg opp i sin samboer, sier Elden.

Bitter konflikt

I november havnet Laila Anita Bertheussen, i en offentlig og bitter konflikt med et teatermiljø i Oslo. Hun anklaget dem for å ha framprovosert truende hendelser mot hennes familie.

Søndag ble hun selv siktet for å ha satt fyr på familiens bil 10. mars, for deretter å ha diktet opp at det hadde skjedd en straffbar handling.

Bilbrannen var den siste av minst fem truende hendelser som har skjedd på eiendommen til justisministerparet siden desember i fjor.

Etterforskere fra PST ble fredag denne uken ferdige med undersøkelser av Wara og Bertheussens bolig, og samboerparet kan dermed flytte hjem igjen.

PST vil i helgen gjennomgå analyser av beslaglagt materiale i etterforskningen, skriver NTB.