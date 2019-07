Eksperter reagerer kraftig på Beyoncé-diett: – Skadelig for de unge

Nylig lastet popstjernen Beyoncé opp en video på sin egen YouTube-kanal som viser hvordan hun gikk ned i vekt før fjorårets Coachella (Se filmen nedenfor).

I videoen ser man artisten stående på vekten og da tallet blinker mot henne, proklamerer hun med: «Lang vei å gå».

Noe må gjøres. Hun setter i gang med dietten «22 Days Nutrition» 44 dager før musikkfestivalen.

Den består utelukkende av et vegansk kosthold. Det innebærer verken sukker, mel, melk, kjøtt, gluten, egg, ost, alkohol, kaffe eller soyaprodukter på tre uker.

Mot slutten av videoen ser man superstjernen snurre rundt av glede over at hun har kommet seg inn i drakta.

– Ikke tilfredsstillende

Med sine millioner av fans bare på sosiale medier, 130 millioner på Instagram og 15 millioner på Twitter, har Beyoncé stor påvirkningskraft på de unge.

Thea Myklebust-Hansen, ernæringsrådgiver ved Opplysningskontoret for Meieriprodukter, stiller seg skeptisk til den plantebaserte dietten Beyoncé fronter i videoen.

– Det er veldig fokus på såkalte «trenddietter», både i kjendisverdenen og i sosiale medier blant influencere. Vi vet jo at barn og unge er mye i sosiale medier og får dette med seg og kjenner det på kroppen. Dietter er noe man ofte følger i en avgrenset periode. Det aller beste er imidlertid å ha et sunt og balansert kosthold man kan leve med hver dag.

Thea Myklebust-Hansen, ernæringsrådgiver ved Opplysningskontoret for Meieriprodukter (Melk.no).

– Man trenger ikke juice cleanse eller detoxkur. Frukt, grønnsaker, grove kornprodukter, magre meieriprodukter, magert kjøtt og fisk, kombinert med sunne måltidsvaner – det er bra nok. Når man ser slike utspill fra superstjerner som Beyoncé kan man få inntrykk av at vanlig mat ikke er bra nok, men det er det faktisk – selv for de som vil ned i vekt.

Myklebust-Hansen legger samtidig til at mange kan dra nytte av å spise mer plantebasert.

– Mange nordmenn spiser for lite frukt og grønnsaker. Så det er bra at dietten fremmer frukt og grønt. Samtidig skal man ikke få dårlig samvittighet av å spise melk, kjøtt, egg og fisk, da dette bidrar med mange viktige næringsstoffer.

Hun oppfordrer ikke til å sette i gang med en vegansk diett som ekskluderer flere store matvaregrupper med mindre man har satt seg inn i temaet på forhånd.

– Det er en stor omveltning for mange å begi seg ut på en diett. Skal man kutte ut animalske matvarer, så vil man få problemer med å få i seg vitamin B12, vitamin D, jod og kalsium, og man vil trenge kosttilskudd.

Sender ut uheldige signaler

Også artistens omtale av vekt er uheldig, spesielt når hun har en så stor følgermasse, mener Myklebust-Hansen.

– Det å snakke om vekt og slanking til så mange følgere bør man absolutt være litt forsiktig med. Kilo i seg selv er tall som ikke sier så mye når det er tatt ut av kontekst. Mange kan nok henge seg opp i vekt når de ser videoen, og kanskje bli usikre på egen kropp.

– Når hun kommenterer vekt så spesifikt, så sender det ut noen uheldige signaler, og kan øke det kroppspresset som unge jenter føler veldig på i dag. En sunn kropp handler om mye mer enn bare kilo og vekt.

Carina Elisabeth Carlsen, kroppsaktivist og masterstudent i empowerment og helsefremmende arbeid.

Heller ikke kroppsaktivist og masterstudent i empowerment og helsefremmende arbeid, Carina Elisabeth Carlsen, kan forstå hvordan artisten ikke kan se hva slags potensielle, skadelige ringvirkninger utsagnet hennes kan gi.

– Det er problematisk at Beyoncé velger å snakke om vekten sin som det viktigste ved seg selv, og noe som må endres. Unge mennesker sammenligner seg med idolene sine, og sosiale medier gjør at avstanden er mindre enn hva den var før. Kjendiser «snakker» oftere med fansen via live streamer. Dette gir et falskt inntrykk av vennskap, og gjør oss med det lette å påvirke.

Anbefaler ikke diett

Kroppsaktivisten poengterer at et plantebasert kosthold ikke nødvendigvis trenger å være farlig, men anbefaler ikke unge å gå på diett.

– Det som er problematisk er at Beyoncé selger idéen om at man skal holde seg unna en rekke matvarer som man faktisk trenger. Generelt er dietter noe man bør styre unna. De forbrenner ikke fett, men muskler og vann, og dermed har de en kortvarig effekt.

– Er man interessert i å gå opp eller ned i vekt, er det bedre om man legger om livsstilen eller får hjelp av profesjonelle fagfolk.

Carlsen trekker også fram at Beyoncé har et stort nettverk av profesjonelle som til enhver tid kan ivareta helsen hennes:

– Med et stort team rundt seg som hun har, er det også større sjanse for å kunne få et langvarig resultat fordi man kan endre livsstilen sin. Det har ikke 15-åringer, som kaster seg på denne dietten fordi Queen B har sagt at dette er det nye.