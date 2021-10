Ed Sheeran – en ulv i fåreklær?

Vi har dratt til Stockholm og står klare inne på et stilig hotellrom. Ed Sheeran har møtt journalister hele dagen, snart er det NRK sin tur.

Vi hører superstjerna ute i gangen sammen med folk fra plateselskapet. Nå begynner snart våre 15 minutter med en av verdens største artister. I tillegg til kamera og lydutstyr har vi med et hemmelig særnorskt våpen som forhåpentligvis gjør at Ed Sheeran gir oss masse juicy detaljer.

Vi har med brunost.

Målet er å skape en hyggelig stemning og få skikkelig kontakt med artisten som sikkert er sliten etter en lang dag med intervjuer.

Når Ed Sheeran kommer inn i rommet er vi raske med å bruke det hemmelige trikset.

Superstjerna plukker et bit på størrelse med et snøfnugg av brunosten og putter den i munn. Alle i rommet blir stille i noen sekunder. Oss fra NRK, folk fra Warner Music og Ed selv.

Ed Sheeran møter NRK i Stockholm. Reporter får han til å prøve brunost.

– It's all right, svarer Sheeran.

Det hemmelige våpenet vi har hatt vi fraktet gjennom sikkerhetskontrollen på Gardermoen viser seg å være helt ubrukelig.

Vi legger det bak oss og begynner å snakke om karrieren hans isteden.

Analytikeren

Han har rødt bustete hår, en avslappa stil og virker uskyldig, men Ed Sheeran er like analytisk som de andre dresskledde næringslivstoppene på det dyre hotellet.

Sheeran kommer snart med nytt album. Han er i Sverige for å møte media og spille en lukket intimkonsert for presse, kjendiser og spesielt inviterte fans.

I et intervju med magasinet GQ fra 2017 forteller han at dagen ofte starter med å gå gjennom salgstall. Peker pila nedover i Tyskland, planlegger han kanskje et intervju der for å endre på det.

Ed Sheeran dro to dager til Stockholm for å møte pressen og spille en intimkonsert for spesielt inviterte. Foto: Johanna Pettersson / Johanna Pettersson

– It's a business

Det er 10 år siden Ed Sheeran slapp sitt første album. Før han ble en kjent artist hadde han planlagt karrieren sin i detalj. Når han bør gi ut album, og når han bør ta pause.

Han forteller oss at han er overrasket over at planen hans om å bli kjent i Storbritannia i det hele tatt fungerte. Suksess i resten av verden hadde han ikke regnet med, men hva har han lært på 10 år?

– Jeg har lært at dette er en business. Jeg kom inn i musikkbransjen og trodde alle var bestevennen min. Hver gang noe knuser hjertet mitt nå må jeg bare minne meg selv på: Sånn er musikkbransjen.

Til tross for penger og berømmelse har Ed Sheeran en jordnær stil. Her tett på både Beckham og Prins William. Sheeran er han i fotballdrakt. Foto: Carl Recine / Reuters

Sheeran sier det tok lang tid før han innså at man ikke må ta alle nedturene i musikkbransjen personlig.

– Hvis folk tar en avgjørelse som går ut over meg på en negativ måte, så er det sannsynligvis fordi det er fordelaktig for dem igjen, forklarer han.

Sangen fra «Hobbiten»

Når vi diskuterer med Sheeran hvordan musikkbransjen fungerer kommer vi innom hans kjente sang «I See Fire» fra 2013 som var med i filmen «Hobbiten».

Sangen toppet bare hitlistene i tre små land: Norge, Sverige og New Zealand. Hva var egentlig årsaken til at låta bare ble en hit i noen få land?

– Grunnen til det er fordi «I See Fire» ikke ble gitt ut av mitt plateselskap, Warner Music. Sangen ble gitt ut av filmens produksjonsselskap Universal isteden.

«I See Fire» ble laget til filmen «Hobbiten» i 2013 og ble gitt ut av Universal. Ed Sheeran er i stallen til Warner Music som ikke ønsket å promotere sangen. Foto: Matt Sayles / AP

På grunn av at sangen var gitt ut av et annet plateselskap ville ikke Warner Music at låta skulle bli et hit. Warner bestemte derfor at de ikke kom til å promotere «I See Fire» eller forsøke å få den spilt på radio, forklarer Sheeran.

Den beskjeden var det noen Warner-avdelinger i Europa som ikke fikk med seg. Derfor ble sangen en kjempehit i Norge og Sverige, men ikke i resten av verden.

– Jeg tror også at Kygo-remiksen bidro til at sangen ble stor i de nordiske landene, sier Sheeran.

At superstjerna vet at Kygo er norsk, og nevner Stavern-festivalen i en bisetning, smelter hjertene våre. I korte øyeblikk glemmer vi at den jordnære engelskmannen som «fistbumpa» oss da han kom inn er en businessmann med et album å selge.

Hvordan lage en hit

Businessmann eller ikke. Ed Sheeran lager i hvert fall musikk som veldig mange liker, både unge og gamle. Hvordan klarer han å lage den ene hiten etter den andre?

– Nøkkelen til å lage musikk som folk liker, er å sørge for at du lager musikk du liker selv. All musikken jeg lager kommer fra hjertet og jeg tror virkelig på låtene jeg skriver, sier Sheeran.

Ser man på det kunstneriske og kreative er det vanskelig å arrestere ham. Ed Sheeran er utrolig god til å spille gitar og skriver tekster med fengende setninger som publikum kan relatere til.

Etter 15 minutter tett på artisten er intervjuet vårt på det stilige hotellrommet over. Noen danske journalister står klare i døra for å møte den globale superstjerna.

Intimkonserten

Tross et kort intervju var NRK heldigvis invitert til intimkonserten på Grand Hotel.

Når vi kommer til konserten innser vi at Warner har en annen definisjon av ordnet intim enn oss. Foran 400 inviterte viser Ed Sheeran virkelig at han er en dyktig liveartist som ikke gjør noe halvveis.

Slik så det ut da Ed Sheeran holdt intimkonsert for presse, kjendiser og utvalgte fans i Stockholm. Foto: Warner Music Sweden

Han står alene på scenen, bruker sånne pedaler til å «loope» gitaren sin, og bygger sangene lag på lag foran oss. Han synger høyt, spiller hardt og det er imponerende å se på.

Helt foran i salen står hylende fans som er spesielt invitert. En har malt seg i ansiktet, de skaper god stemning. Bak står svenske kjendiser og influencere, de bidrar ikke like mye til den gode stemning.

På intimkonserten var det også inviterte fans tilstede. Foto: Johanna Pettersson / Johanna Pettersson

I det Sheeran forlater scenen hopper en fra Warner Music opp på scenen. Han sier at konserten er over, men at de med blå VIP-armbånd kan gå inn i et annet rom og fortsette festen med gratis drikke.

Fansen, med rødt bånd, som stod helt foran og hylte store deler av konserten får beskjed om at festen nå er slutt for deres del. De har ikke blå VIP-armbånd og må gå.

Takket være våre blå VIP-armbånd kommer vi forbi vaktene og fortsetter festen på Grand Hotel i Stockholm. Der ser vi skuespillerne fra Young Royals og Veronica Maggio. Et champagne-merke sponser festen og servitørene har stilige uniformer.

Vi husker på hva vi lærte av Ed Sheeran noen timer tidligere: Sånn er musikkbransjen.