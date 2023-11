Årets deltakere i «24-stjerners julekalender» spenner fra noen av Norges største artister, til humorister, programledere, skuespillere, kanalverter og tidligere politikere.

Gjennom en rekke utfordrende aktiviteter fra julestria, skal deltakerne overbevise programleder Markus Neby og et knippe ekspertdommere om at de fortjener å stå igjen med tittelen «årets julestjerne».

– «24-stjerners julekalender» er det morsomste jeg har vært med på i NRK. Jeg hadde aldri trodd at jeg skulle ende opp i den sagnomsuste «reality-bobla», sier Ole Rolfsrud, som er en av deltakerne i årets sesong.

Programleder Markus Neby lover en knallbra sesong av «24-stjerners julekalender».

I år som i fjor, er det Markus Neby som skal være programleder. Han er godt fornøyd med gjengen som er plukket ut.

– Håvard Lilleheie oppsummerer det egentlig ganske bra i første program når han sier: «For en skuffende bra cast».

– For det føles helt sinnssykt å presentere dumme oppgaver for en forsamling der jeg ser rett inn i øynene til TIX, Ellen Horn, og Alexander Stöckl. Jeg hadde aldri trodd jeg kom til å være i samme rom som dem samtidig, sier Neby.

En strømmesuksess

«24-stjerners julekalender» var en kjempesuksess i fjor, og programmet føyk rett til topps på strømmelista i NRK TV. Neby er sikker på at årets sesong kommer til å gjøre det enda bedre enn den forrige.

Det gikk vilt for seg når fjorårets deltakere skulle bake lussekatter i blinde.

Ofte pleier deltakere å stille forberedt til et realityprogram ved å se på tidligere sesonger.

Men programlederen kan avsløre at det er bortkastet tid for deltakerne i dette konseptet. For årets program byr på 24 splitter nye konkurranser.

Enkelte konkurranser fra i fjor sitter fortsatt friskt i minnet, som da deltakerne måtte smelte en isbit for å få ut en nøtt på kortest mulig tid.

Neby håper julekalenderen blir et fint avbrekk for folk i år også.

– Det var veldig koselig at så mange så på i fjor. Det hjalp på selvtilliten, selv om det dessverre ikke klarte å påvirke den mye viktigere selvfølelsen.

Dette er årets deltakere:

Ahmed Mamow – komiker og skuespiller

Agnete Husebye (Agnetesh) – influenser

Alexander Stöckl – hovedtrener for herrelandslaget i skihopping

Andreas Haukeland («TIX») – artist og låtskriver

Arin Soltanpanah – podkaster og programleder

Benjamin Baarli Silseth – psykolog og programleder

Bjørn Johann Rief – kanalvert i NRK

Carina Dahl – artist og låtskriver

Chand Torsvik – artist

Ellen Horn – skuespiller og tidligere kulturminister

Emilie Skolmen – skuespiller og programleder

Fanny Odden – journalist

Hani Hussein – komiker

Henrik Farley – komiker og programleder

Helle Nordby – podkaster

Håvard Lilleheie – skuespiller og komiker

Jenny Jenssen – artist

Katarina Flatland – programleder og lege

John Brungot – komiker og skuespiller

Lamin Frank Coker – wellness coach og PT

Magnus Devold – programleder og komiker

Ole Rolfsrud – programleder

Sarah Natasha Melbye – programleder og redaktør

Torjus Tveiten – skuespiller og manusforfatter