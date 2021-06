– Jeg er litt mer nervøs nå enn jeg bruker å være, fordi dette føles viktig.

– Alt er viktig, men dette føles ekstra viktig, sier Silje Nordnes som lenge har vært åpen om legningen sin.

Sammen med Benjamin Silseth skal hun lede Norges første Pride-sending. Else Kåss Furuseth er utegående reporter.

– Jeg håper vi klarer å levere noe flott, inkluderende og magisk, sier Benjamin Silseth.

Det blir en regnbuefarget direktesending der NRK tar pulsen på Pridefeiringene både i hovedstaden og i resten av landet, med spennende gjester og live musikk.

«Oslo Pride» er Norges største feiring av skeiv kjærlighet og mangfold. Festivalen er for alle mennesker som støtter eller føler tilknytning til LGBTI+-bevegelsen.

Erfarne programledere

Benjamin Silset har vært programleder både på radio og TV, blant annet i realityserien Trekant. Han lager nå podkasten Baarli og Benjamin med sin forlovede, Niklas Baarli. Han jobber også som psykolog.



Silje Nordnes kjenner vi best som programleder for P3-morgen, men hun har vi også sett en del på TV – spesielt det siste året.

Nordnes har vært programleder for store underholdningsprogram som «Maskorama» og «Melodi Grand Prix» (MGP). I sommer er hun å se på «Sommerskuta».

Silje Nordnes: – Seerne kan forvente interessante gjester og fin musikk, og bilder og videoer fra hele Norge. Foto: Cato Ingebrigtsen / Fotograf Cato Ingebrigtsen

Ærefullt å få dette oppdraget

Den mangeårige programlederen sier det føles stort og ærefullt å få dette oppdraget.

– Jeg gleder meg utrolig mye til den aller første direktesendte Pride-sendingen, og føler nesten på litt ærefrykt for oppdraget.

Videre forteller hun om viktigheten av programmet.

– Programmet er viktig for å skape forståelse for hverandre.

– Det betyr mye at storsamfunnet, her i form av NRK, anerkjenner og løfter frem kampene som fortsatt foregår, og feiringen over hvor langt vi har kommet, sier Nordnes.

I 2016 fikk hun massiv oppmerksomhet for sitt følelsesladede utbrudd mot et terrorangrep mot en klubb for homofile i Orlando.

Skal markere Pride i hele landet

Seerne kan forvente interessante gjester og fin musikk, og bilder og videoer fra hele Norge.

Nordnes understreker at det ikke bare handler om Oslo.

– Vi skal sende direkte fra Spikersuppa i Oslo, men vi kommer også til å vise frem Pride-markeringen fra rundt om i hele landet.

Hun innrømmer at hun ikke er helt klar til den store dagen, men sier hun skal bli klar. Og gleder seg.

– Jeg synes det er på tide at man viser frem denne markeringen og festen, som har blitt veldig stor – og som rommer veldig mange mennesker.

Videre mener hun sendingen er viktig for å kunne fortelle folk folk som ikke er så kjent med bevegelsen om hva den handler om; slik kan de forstå mer.

– På den måten bringer man folk nærmere hverandre, mener Nordnes.