Den svenske dramatikeren Lars Norén er død

Det opplyser Alberts Bonniers Forlag til nyhetsbyrået TT. 76-åringen døde med koronaviruset.

«Albert Bonniers Förlag har i dag fått den triste oppgaven av familien å kunngjøre at Lars Norén døde tirsdag 26. januar 2021 av komplikasjoner knyttet til covid-19», skriver forlaget i en pressemelding.

Lars Norén debuterte som poet på 1960-tallet og har skrevet en rekke bøker og oppsetninger for radio, TV og teater, skriver SVT.

Lars Norén trekkes frem som en av Sveriges absolutt største innen scenekunst. Han har også fått flere priser, skriver Expressen.

Den svenske dramatikeren og forfatteren Lars Norén er død. Her avbildet i Oslo i 2001. Foto: Morten Holm / NTB

Debuterte som 19-åring

Gjennom årene har han skrevet både poesi, skjønnlitteratur og drama, ifølge Sveriges Radio.

Allerede som 19-åring debuterte han som poet med diktsamlingen Syrener, snö.

Blant hans mest kjente verk er «Natten är dagens mor» fra 1982 og oppfølgeren «Kaos är granne med Gud», i tillegg til «Demoner» og «Personkrets 3:1».

– Den litterære verden mister en av de største i vår tid, sier forlegger Eva Bonnier i en uttalelse.

Hun har lenge vært forlegger for Lars Norén ved Albert Bonniers forlag.

– Lars Noréns betydning som forfatter og dramatiker er nesten umulig å formulere akkurat nå i et par setninger, men han var en av de største i vår tid. For meg personlig, som Lars Noréns forlegger, har samarbeid vært ekstremt stimulerende over mange år, sier Bonnier.