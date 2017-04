Daily Mail beklager etter eskorte-påstander mot Melania Trump

Avisen skal også betale erstatning til den amerikanske førstedamen i tillegg til saksomkostninger, sier Daily Mail i en uttalelse onsdag, ifølge Reuters.

– Vi aksepterer at disse påstandene om fru Trump ikke er sanne og vi trekker dem tilbake. Vi beklager overfor fru Trump for de problemene artikkelen kan ha forårsaket henne, skriver avisen i uttalelsen.

Melania Trump saksøkte den britiske avisen i fjor og kalte påstandene «100 prosent falske».

– Ødeleggende

Melania Trump, som er innvandrer fra Slovenia, kom til USA på 1990-tallet. Hun jobbet da som modell, og det har også blitt skrevet av blant andre Daily Mail om at hun ikke hadde alle immigrasjonspapirene i orden.

Melania Trump var i harnisk da Daily Mail publiserte påstandene og hva hun jobbet som i den perioden, og kalte det ødeleggende for sitt rykte. Det gikk ikke lang tid før hennes advokater var på saken.

Saksøkte for 150 millioner

«Dette advokatfirmaet representerer Melania Trump. Fru Trump har gjort det klart overfor flere medieaktører, blant dem Daily Mail, at de har kommet med falske og ærekrenkende påstander om at hun skal ha jobbet som eskortejente på 1990-tallet. Dette er 100 prosent feil, det er ødeleggende for ryktet hennes og personlig sårende. Hun forstår at media må ha en viss handlingsfrihet når de dekker presidentvalgkampen, men direkte løgn om henne går utover det som er anstendig nyhetsformidling og menneskelig selvrespekt», het det i en uttalelse som Charles Harder i det Beverly HIlls-baserte advokatfirmaet Harder, Miller og Abrams ga til den britiske avisen The Guardian i forbindelse med søksmålet mot Daily Mail.

Melania Trump saksøkte avisen for 150 millioner dollar i september i fjor. Etter flere måneder har partene nå kommet frem til et forlik. Ifølge en kilde som Reuters har snakket med, og som har kjennskap til situasjonen, skal forliket ligge på under tre millioner dollar, inkludert saksomkostninger.

Ifølge CNN dreier det seg om 2,9 millioner dollar.