Coldplay satser på klimavennlige løsninger.

Konserter og verdensturneer genererer ikke bare underholdning for fans og inntekter for artister, men også store klimautslipp. Det er snakk om store trailere med utstyr, flyturer verden rundt og private sjåfører.

Derfor annonserte Coldplay i 2019 at de kom til å sette turnelivet helt på pause frem til konsertene kunne gjennomføres klimavennlig.

Pausen ble ikke lang, for nå har bandet etter alt å dømme funnet løsningen, forteller trommeslageren Will Champion i et intervju med NRK.

Guy Berryman (ytterst til høyre) mener ungdommen i dag er de virkelige rollemodellene. Foto: Tore Meek / Monster Entertainment

– Vi skal ha med oss store bærbare batterier som skal forsyne konsertarenaene med strøm til showene våre. I tillegg skal vi ta i bruk lokale solcellepaneler, og installere kinetiske gulvfliser. Vi skal sørge for at alt med denne turneen er bra for miljøet.

Dansing driver storskjermer

Kinetiske gulvfliser fanger opp energien som genereres når folk går på dem, eller i dette tilfelle danser, og gjør det om til strøm som kan drive alt fra gatebelysning til Coldplays konsertskjermer.

De virkelige rollemodellene

Britene setter strenge krav til seg selv. For at turneen skal gjennomføres må den være bærekraftig og så nært utslippsfri som mulig.

– Vi håper virkelig vi kan få gjennomført som vi ønsker. Men det må være mye mer klimavennlig enn tidligere. Vi har fått jobbet mye med teknologien i perioden vi ikke turnerte.

På spørsmål fra NRK om de føler et spesielt ansvar i klimakampen, som rollemodeller for tusenvis av fans, svarer bassist Guy Berryman følgende:

– Vi tar vårt ansvar seriøst, men vi mener at de virkelige rollemodellene er den unge generasjonen. De har den sterkeste og tydeligste stemmen her og vi er helt enig med dem. Det er de som overtar kloden etter oss.

Turnerte Europa med tog

Moddi forstår at det ikke nødvendigvis passer for alle å kun ta buss og tog når de turnerer. Foto: Heather Ørbeck Eliassen / NRK

Det er ikke bare Coldplay som tar bevisste klimavalg når en turné skal gjennomføres.

Den norske artisten Moddi gjør også det. Han har nettopp kommet hjem fra en europaturne han gjennomførte ved hjelp av tog og buss.

– Det handler om å tilpasse seg en hverdag hvor man ikke kan fly hele tiden. Også er det jo veldig fint! Jeg får tid til mye, jeg får lest, skrevet musikk, gjort regnskap, sovet, alt på en tur.

I likhet med gutta i Coldplay, kjenner Moddi på rollen som forbilde.

– Vi artister og musikere er forbilder. Vi setter standarden på mange måter. Folk følger med på hva vi driver med, og jeg vet at mange følger med på hva jeg driver med.

Men Moddi har også forståelse for at denne turneringsstilen ikke nødvendigvis passer for alle.

– Jeg er ung, frisk og har ikke familie som jeg er nødt å være hos. Men jeg skal ikke være en påtrengende misjonær for bus og tog i 32 timer. Men for meg passer det veldig godt.