Christine Koht er på bena igjen etter én uke i koma

Christine Koht måtte i januar avlyse sin planlagte turné og forestillinger på hennes forestilling «Bør jeg være bekymret?», på grunn av en alvorlig kreftsykdom.

Hun har siden da vært til behandling for sykdommen, og har jevnlig delt opplevelser gjennom både podkast og sin egen Facebook-side. Den siste oppdateringen på siden kom 27. juni, inntil i kveld.

«Nå har det gått over en måned siden dere hørte fra meg og jeg takker dere igjen for all kjærligheten dere sender. Dere skal vite at det hjelper», skriver Koht.

Nå har det gått over en måned siden dere hørte fra meg og jeg takker dere igjen for all kjærligheten dere sender. ... Publisert av Christine Koht Torsdag 1. august 2019

– Jeg må lære å gå igjen

Det var Koht selv som fortalte om den alvorlige kreftdiagnosen i sin faste spalte i Aftenposten i januar i år.

Arbeidet med podkasten «Koht vil leve» var allerede i gang. Der ga hun, sammen med A-magasinet og journalist Joachim Førsund, ga lytterne et innblikk i kreftbehandlingens opp- og nedturer.

Etter at den siste episoden av podkasten kom ut 5. juni, har Koht oppdatert følgerne sine gjennom innlegg på Facebook.

«Jeg gir meg ikke... jeg er Bjørnesterk. Jeg Vil Leve. Selv etter en uke i koma nå nylig på intensiven er jeg i gang med bitte små treningsturer. For jeg må lære å gå igjen», skriver hun i sitt siste innlegg.

I løpet av de 4 første timene innlegget har vært ute, har den populære komikeren fått over 40 000 likerklikk på innlegget.