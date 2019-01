Caroline Berg Eriksen vant Vixen-juryens ærespris

Eriksen er kjent for bloggen «Fotballfrue» som hun startet 27. mai 2009. Den forble Norges mest besøkte blogg i mer enn 5 år, og er fortsatt en av Norges mest besøkte blogger.

– Takk til mannen min, dette var veldig gøy. Det blir garantert 10 nye år som blogger, sa hun etter mottakelsen av kveldens mest overraskende pris – Juryens ærespris.

Eriksen fikk prisen fra juryen for å ha delt fra sitt liv gjennom 10 år og inspirert andre til å blogge i sosiale medier.

Kritiserte bloggere – fikk bloggpris

Det var også flere overraskelser under kveldens blogg-prisutdeling.

Mads Hansen, som brukte store deler av 2018 på å kritisere norske bloggere og norsk bloggbransje. På Hotel Christiania Teater måtte han i dag motta prisen for «Årets sterke mening» foran flere av dem han har kritisert.

STORFAVORITT: Mads Hansen vant pris under kveldens Vixen Influencer Awards. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

– Jeg merker meg at det ikke er stående applaus. Det er elefanten i rommet som står her, jeg innrømmer det, sa Hansen og fortsatte:

– Men når jeg står her så må jeg si at det er mange bloggere som gjør mye rart. Dere må skjerpe dere, men mange gjør også mye bra. Fortsett slik i 2019, så blir dette bra.

Vegard Harm fikk kveldens gjeveste forhåndsannonserte pris, Årets Influencer.

– Herregud, så stas. Thank you so much! Vi er en gjeng narsisistiske rasshøl og vi elsker det, ikke sant?!, ropte han fra scenen.

Men den som vant flest priser i kveld var treningsbloggeren Jørgine Massa Vasstrand, som går under bloggnavnet Funkygine. Hun ble både Årets forbilde, Folkets favoritt og Årets influencer i kategorien trening og helse.

– Dette er vel den prisen som betyr aller mest, så tusen, tusen takk. Jeg vet ikke hva jeg skal si lenger her, sa hun da hun måtte opp på scenen for tredje gang for å motta prisen «Årets forbilde».

HER ER VINNERNE I ALLE KATEGORIENE:

Årets influencer: mote: Anniken Jørgensen

Årets influencer: beauty: Tim Kristian

Årets influencer: interiør: Halvor Bakke

Årets influencer: mat: Ida Gran Jansen

Årets influencer: trening og helse: Funkygine – Jørgine Massa Vasstrand



Årets influencer: livsstil: Mina Jacobsen

Årets influencer: underholdning: Herman Flesvig

Årets gullpenn: Ida Fladen

Årets business: Camilla Pihl

Årets sterke mening: Mads Hansen

Folkets favoritt: Funkygine – Jørgine Massa Vasstrand

Årets forbilde (Specsavers’ egen pris): Funkygine – Jørgine Massa Vasstrand

Årets stjerneskudd: Emma Ellingsen

Årets influencer: Vegard Harm

VIXENs ærespris: Caroline Berg Eriksen