Cannes' Gullpalme gikk til svensken Ruben Østlund

Den svenske regissøren Ruben Östlund er kjent for å tvinge sitt publikum ut av komfortsonen, skriver NRKs filmanmelder Birger Vestmo i sin anmeldelse av filmen.

Vestmo beskriver filmen «Triangle of Sadness» som en «knakende god satire», og «en krass og kullsort komedie om hvordan det kan se ut når kapitalismens klasseskiller viskes ut og de rike må krype for de fattige.»

Svensken har tidligere vunnet Gullpalmen for filmen «The Square» i 2017.

Ruben Östlund poserer foran pressen på filmfestivalen i Cannes. Den svenske regissøren vant Gullpalmen lørdag. Foto: Daniel Cole / AP

Beste kvinnelige skuespiller

Iranske Zar Amir Ebrahimi vant pris for beste kvinnelige skuespiller, for sin rolle i «Holy Spider».

I filmen spiller hun en journalist som prøver å løse en kriminalgåte rundt drapene på flere prostituerte i den iranske byen Mashhad.

Filmen er inspirert av en sann historie om en arbeidsklassemann som drepte prostituerte tidlig på 2000-tallet.

Regissør Ali Abbasi ble nektet å filme i Iran og måtte til slutt gjøre opptakene sine i Jordan.

Zar Amir-Ebrahimi vant prisen for beste kvinnelige skuespiller i Cannes. Foto: CHRISTOPHE SIMON / AFP

Ebrahimis skuespillerkarriere tok en brå slutt da en sexvideo ble lekket på nettet i 2006, der det ble hevdet at hun figurerte. Hun lever nå i eksil i Frankrike.

– Denne filmen er om kvinner, deres kropper. Det er en film full av ansikter, hår, hender, føtter, bryster, sex. Alt som er umulig å vise i Iran. Film har praktisk talt reddet livet mitt, sa Ebrahimi.

Beste mannlige skuespiller

Den sørkoreanske skuespilleren Song Kang-ho vant prisen for beste mannlige skuespiller.

Han vant for sin rolle i filmen «Broker». Her møter vi to menn som har hentet en baby fra en såkalt «baby-boks», et sted der anonyme foreldre kan etterlate barn som de av en eller annen grunn ikke kan ta seg av.

Song Kang-Ho vant prisen for beste mannlige skuespiller i Cannes. Foto: VALERY HACHE / AFP

Song (55) er kjent fra den prisbelønte sørkoreanske filmen «Parasite». Han har også spilt roller i en rekke av Sør-Koreas største filmer.

Det er ennå ikke kjent om «Broker» får norsk kinodistribusjon.

Beste regissør

Park Chan-wook fra Sør-Korea fikk den gjeve tittelen som årets regissør. Prisen får han for sin erotiske kriminalfilm «Decision To Leave».

Park Chan-wook (til venstre) mottar prisen for beste regissør i Cannes. Foto: CHRISTOPHE SIMON / AFP

Filmen handler om en detektiv som mistenker en mystisk kvinne for å ha forvoldt ektemannens død. Under etterforskningen begynner han imidlertid gradvis å bli tiltrukket av enken.

I 2004 vant Park Chan-wook juryens hovedpris for «Oldboy». Det samme skjedde med «Thirst» i 2009.