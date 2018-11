Hvem vil ikke være ung og vill

En ung mann nærmer seg tretti, og frykter et liv som tannløst hjul i samfunnets maskineri. Fra en slags mentor får han en utfordring: På syv netter skal han oppsøke de syv, katolske dødssynder. Med utgangspunkt i disse skal han skrive syv sider hver, samme natt som han opplever dem! Som sagt, så gjort. Den unge mannen begir seg ut i natten i en by, som trolig er forfatterens fødeby Berlin.

Syndig strikkhopping

Med tanke på at han gjennomgår både hovmod, fråtseri, latskap, grådighet, misunnelse, begjær og vrede, kunne man tenke seg at denne lille boken inneholdt en serie viltre overskridelser. Fullt så vilt blir det ikke. Den første natten hopper han riktignok fra et høyhus, men er festet med strikk. Når ble strikkhopping en dødssynd? En annen kveld bestemmer han seg rett og slett for å bli hjemme. Simon Strauss, som til daglig er teaterredaktør i Frankfurter Allgemeine Zeitung, er rett og slett ikke særlig vill av seg. Han virker rett og slett å være for mye av det amerikanerne kaller «textboook introvert».

Utplassert til høyre

Han er sjarmerende dannet, og siterer raust fra verket til tidligere romantikere som Rainer Maria Rilke, Friedrich Schiller, Stefan George og Stefan Zweig. Følelser, fantasi, og bankende hjerter får hjerter og smilefjes i Strauss sin bok. På den negative siden finner vi intellektet, det rasjonelle, sammenleggbare sykler, småbarnsfedre med baby i fatle, rullekofferter og halogenpærer, kokosvann og økojuice. Kort sagt; fenomener som det er mye av i de indre bydelene i Berlin, og i alle andre moderne storbyer.

Onde tunger i hjemlandet har ønsket å plassere Simon Strauss ut på høyrefløyen i politikken. En slik lesning tar i liten grad hensyn til at «Syv netter» faktisk inneholder flere lag med sorgmunter ironi. Helt uberørt kan man da umulig bli av denne inntrengende stemmen til et menneske, som bretter ut sitt indre? Den som vil henge litt med på hva som rører seg i yngre, tysk litteratur kommer ikke utenom denne boken. Så får det så være at neoromantikeren Strauss visstnok allerede skal være regnet som gårsdagens nyheter av en enda yngre gjeng, som kaller seg ultraromantikere.

Inspirerer til motargumenter

Å påpeke ubehag ved å leve i et liberalt, vestlig demokrati, må ikke nødvendigvis lede til et ønske om å bli satt under høyreorientert, politisk administrasjon. Samtidig er det flere setninger her, som kan vekke både undring og inspirere til motargumentasjon. Er det virkelig slik, som fortelleren her hevder, at vår tid trenger flere utropstegn? Er det ikke nettopp slike vi har mye av i dagens politiske klima? Burde ikke heller flere tenke seg om to ganger før de trykker på «send»?

Passer for deg som: