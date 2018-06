10 av verdens beste VM-bøker

En god måte å utvide VM-gleden i forkant, under eller i etterkant av mesterskapet er å lese en VM-bok eller to. Men det er veldig mye å veldig velge i, i hvert fall på engelsk. Alt fra The 1966 World Cup Final: Minute by Minute, som gir deg 320 sider om den dagen VM-finalen 1966 ble spilt, til biografien til finaledommeren i 2010, Howard Webb.

Her er det med andre ord litt vrient å få oversikt, så her kommer hjelpa: min liste over de ti mest interessante VM-relaterte bøkene der ute.

Og folkens, vi teller ned til førsteplassen. Det er spennende. Akkurat som fotball.

10. «The Complete History of the World Cup»

FORFATTER: Robert Fielder

Foto: Robert Fielder

Det går definitivt an å være for nøye.

I forordet til denne boka skriver Robert Fielder at det er så mange bøker som påstår å være den komplette VM-historien, samtidig som de bare hoster opp nye versjoner av de samme historiene.

Og det er vanskelig å være uenig i at denne boka er komplett, dette er den eneste boka jeg veit om som har referater fra absolutt alle sluttspillkamper.

Det er mye morsom informasjon inni her, og det er på mange måter et imponerende verk, men det er kanskje mest for deg som lurer på hva som skjedde rett før Østerrike gikk opp til 2–1 i åttendedelsfinalen mot Frankrike i 1934.

9. And Gazza Misses the Final

FORFATTERE: Rob Smyth og Scott Murray

Foto: Little Brown Book Group

Dette er historieskriving for digitalgenerasjonen, som er vant til å følge kamper via Twitter eller liveoppdateringer på nettsteder.

Forfatterne har begge jobbet i flere år med liverapportering fra kamper på avisa Guardians nettsider, og har tatt på seg en oppgave ingen har bedt dem om: nemlig å se gjennom gamle klassikere fra VM-historien og beskrive dem som de ville gjort på livedekninger for nettavisa.

De hevder selv at det gir et innblikk i hvordan kampene bedømmes uten etterpåklokskap.

Boka er såpass nøye at den minner deg om øyeblikk du har glemt eller aldri visst om, men det er kanskje mer en gøyal idé enn en fantastisk bok.

8. The Theft of The Jules Rimet Trophy

FORFATTER: Martin Atherton

Foto: Meyer & Meyer Fachverlag und Buchhandel

Det første VM-trofeet har hatt en fargerik historie. Såpass at det er skrevet en egen bok om den.

Jeg må innrømme at jeg ikke har lest den, for den aller billigste bruktkopien på Amazon, koster akkurat nå 130 dollar.

Men en bok om et trofé som har blitt stjålet, funnet igjen av en hund som ble såpass stor stjerne at han fikk en viktig rolle i filmen «The Spy with the Cold Nose», og som senere ble stjålet på ny og smeltet om i Brasil, må jo være bra?

Jeg nekter å tro noe annet. Men jeg gir ikke over 50 dollar.

7. Sverige år noll: VM-sommaren 1994

FORFATTER: Robert Börjesson

Foto: bonnierforlagen.se

Noen ganger er det smart å få litt avstand til ting.

20 år etter at Sverige tok bronse i VM, tenkte Robert Börjesson at var det var på tide å gi ut en ordentlig bok. Akkurat passe lang tid til at spillerne synes det er gøy å prate om mesterskapet, og ikke så lenge at de ikke lenger er i live.

Vi får vite om Klas Ingesson som bare en måned før VM hadde kjørt på en elg, og som stod i veikanten med en blodig kniv og en bil uten tak da politiet kom.

Det er krangling i garderoben, tilbud om penger for å tape bronsefinalen og Anders Limpar som ville hjem.

Hvis du skal lese én svensk VM-bok, anbefaler jeg denne.

6. Death or Glory

FORFATTER: Jon Spurling

«Dere er avskum og sønner av horer. Hvis dere slipper inn mer enn tre mål mot Brasil, får dere aldri se familiene deres eller Zaire igjen.»

Foto: Vision Sports Publishing

Dette var beskjeden Zaires lag fikk fra president Mobutu før sine siste gruppespillkamp i VM 1974.

Det er dessverre ikke en helt unik beskjed i VM-sammenheng, og i denne boka har Jon Spurling møtt tidligere VM-spillere og fått høre den mørke siden av historien fra mange av dem som deltok.

Som den argentinske spilleren Luque, som forteller om da de fikk beskjed fra den argentinske juntaen i 1978 at gruppa de havnet i kunne bli «Dødens gruppe» på mange måter.

Ikke spesielt lystig, men veldig interessant.

5. The World Cup´s strangest matches

FORFATTER: Peter Seddon

Foto: Pavilion Books

Her er VM-historien skåret til beinet, hvis du regner beinet som det som de historiene du gjerne vil fortelle vennene dine.

Det er ikke sammenhengende skrevet, men oppstykkede kapitler, som forteller om én merkelig hendelse, kamp eller person i hvert kapittel.

Det er om kampfiksing, dommeren som fant på gule og røde kort da han så et trafikklys, bølgens opprinnelse, Andrés Escobar som ble skutt etter å ha scoret selvmål og Diana Ross' straffebom i åpningsseremonien før VM 94.

Det er ikke fantastisk skrevet, men det er en veldig god samling av det aller rareste som har skjedd i løpet av VMs historie.

4. VM 1982

FORFATTERE: Jon Michelet & Dag Solstad

Foto: Oktober Forlag

To litterære storheter startet med denne boka en liten nisjesjanger: fotball-VM-boka.

Den første halvdelen er den kvarte briten Dag Solstad, som via mange omveier og detaljer beskriver sin måned i Spania, før Jon Michelet tar over med mye lidenskap og kjærlighet til Brasil, Honduras og Kamerun.

Jeg kunne egentlig nesten valgt hvilken som helst av Michelet & Solstads VM-bøker, men denne var den som ga meg smaken på fotballbøker i ung alder.

Den tåler også en gjenlesning. Jeg satte for eksempel pris på Jon Michelets møte med Hallvar Thoresen, hvor han forteller om planene om å bli skribent. Det kan fortsatt skje.

3. Garrincha

FORFATTERE: Ruy Castro

Foto: Penguin Random House

Garrincha er den store brasilianske VM-helten som lenge ikke hadde fått den anerkjennelsen han fortjente.

Mens resten av verden gjerne mente brasilianske Pelé var tidenes beste fotballspiller, mente mange brasilianere at Garrincha var bedre.

Men utenfor Brasil var han glemt av mange, til denne biografien kom ut og beskrev Garrinchas veldig fargerike liv.

Boka beskriver hans viktige bidrag til Brasils VM-gull i 1958 og 1962, men også hans seksuelle debut med en geit da han var 12, og livet etter karrieren da han drakk seg i hjel og etterlot seg et sted mellom 12 og 15 barn.

2. Thirty One-Nil

FORFATTER: James Montague

Foto: Bloombury Publishing

Når VM-sluttspillet begynner den 15. juni, er det tre år og tre måneder siden Nepal var første land som røk ut av Verdensmesterskapet i første kvalifiseringsrunde 17. mars 2015.

I Thirty One-Nil har den engelske journalisten James Montague reist rundt og fulgt Haiti, Eritrea, San Marino og andre små fotballnasjoners forsøk på å kvalifisere seg for de store mesterskapene.

Tittelen er hentet fra Amerikansk Samoas rekordstore tap for Australia i en VM-kvalifiseringskamp, og den lille øystaten er blant lagene han besøker.

De har blant annet verdens første transkjønnede spiller i midtforsvaret, og historien om deres vei til sin første seier i kvalifisering, er blant mange veldig underholdende historier i boka.

1. The Story of the World Cup

FORFATTER: Brian Glanville

Foto: NRK

Brian Glanville er britisk fotballjournalistikks «Grand Old Man», og er blitt hele 86 år.

Han er kjent som en kritisk røst til mye innen fotball, og har blant annet beskrevet den forrige FIFA-presidenten som Sepp «50 ideer om dagen, 51 dårlige» Blatter.

Men han har likevel nok kjærlighet til fotballen til å ha skrevet den store klassikeren av VM-bøker, det enkleste valget om du trenger én bok som gir deg en passe miks av historie, kuriositeter, og de mest minnerike kampene.

Kan være litt tørr til tider, men gir deg absolutt alt du trenger for å ha full oversikt. Go get it!

En liten bonus

Bare fordi jeg ikke skjønner flamsk, betyr ikke at det at nrk.nos lesere ikke kan det. Så jeg kan også tipse om en bok som jeg skulle ønske at jeg skjønte noe av:

«Fluitend Door de Wereld» av John Langenus.

DOMMEREN: John Langenus Foto: vikimedia Commons

John Langenus er mannen som dømte tidenes første VM-finale. Han holdt på å ikke bli dommer i det hele tatt, da han strøk på dommereksamen etter å ha blant annet fått dette spørsmålet:

«Under en kamp blir ballen sparket høyt opp i lufta. Akkurat da flyr et fly forbi. Piloten får tak i ballen og tar den med seg. Hva gjør du?»

Til slutt bestod han eksamen, og opplevde mye som dommer. Han ble banket opp, kastet murstein etter og opplevde at en motor datt ned da han var ute og fløy. Høres spennende ut.