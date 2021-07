Ber om lavere straff for "Tiger King"

Joe Exotic, eller Joseph Maldonado-Passage, som er hans egentlige navn ble verdenskjent gjennom Netflix-dokumentaren "Tiger King: drap, kaos og galskap".

Han ble i fjor dømt til 22 års fengsel for forsøket på å hyre to ulike menn for å drepe dyrerettsaktivisten Carole Baskin.

En ankedomstol i Denver, USA har nå kommet frem til at hans to domfellelser ble feilaktig behandlet separat da fengselstraffen ble tildelt.

Begge domfellelsene handlet om forsøket på å drepe Baskin.

Derfor skulle straffen vært mellom 17 og 22 års fengsel, og ikke mellom 22 og 27 års fengsel.

Domstolen beordrer nå en ny straffeutmåling.

Den anerkjente dokumentarfilmregissøren Louis Theroux har også laget en dokumentar om Joe Exotic. Den kan man se på NRK TV.

En av Maldonado-Passages advokater antyder også at de vil prøve å få saken tatt opp på nytt.

Rivaler

Maldonado-Passage er kjent som "Tiger King" og eide og drev Greater Wynnewood Exotic Animal Park.

Serien fokuserer på konflikten mellom Joe Exotic og dyrevernforkjemperen Carole Baskin.

Baskin, som driver et dyrereservat, beskylder Maldonado-Passage for dyreplageri. I serien forsøker Baskin blant annet å overtale hans samarbeidspartnere om å bryte avtalen med ham.

Rivaliseringen mellom Baskin og Maldonado-Passage ender til slutt opp i en rettsak hvor sistnevnte blir dømt for forsøk på bestillingsdrap, dokumentforfalskning, drapet på fem tigere og salg av tigerunger.

Joe Exotic hevder sin uskyld og har ved flere anledninger oppfordret den amerikanske presidenten Joe Biden om å benåde ham.