– Jeg var ekstremt nervøs, jeg skalv på hendene. Jeg måtte ta ekstra astmamedisin, sier Ree.

Filmregissøren forteller oss at han var på møte med de mektige sjefene i Microsoft.

Selskapet som blant annet eier spillet World of Warcraft.

Ree hadde etter flere år laget ferdig dokumentarfilmen sin, men var avhengig av et ja fra sjefene i et av verdens største teknologiselskap for å få gi den ut.

Dokumentar etter NRK-artikkel

Dokumentaren han har laget handler om Mats Steen, som døde av en muskelsykdom bare 25 år gammel.

Han brukte mye tid på «World of Warcraft», og foreldrene trodde derfor at sønnen hadde levd et ensomt liv. Men det viste seg å ikke stemme.

GAMER: Mats Steen brukte mye av tiden sin på spillet World of Warcraft.

Mats hadde den sjeldne sykdommen Duchennes muskeldystrofi. Han satt i rullestol og gradvis ble musklene hans svakere og svakere.

Til tross for sykdommen fikk Mats venner fra hele verden gjennom spillet.

– Da han gikk bort, mottok foreldrene hans femti meldinger hvor folk fortalte om den beste vennen de har hatt, sier Ree.

NRK skrev en artikkel om dette i 2019, som endte opp med å bli den mest leste noensinne.

– Da jeg leste artikkelen på NRK tenkte jeg at dette er den beste featuren jeg har lest.

Det var en historie om gaming han aldri hadde hørt før.

Benjamin ble fascinert av at det gikk an å ha så mange gode venner uten å ha møtt dem ansikt til ansikt.

Mats og vennene kommuniserte skriftlig på World of Warcraft, og han brukte mye tid på å hjelpe menneskene han ble kjent med i spillet.

– I filmen møter vi en som er på spekteret, han slet masse, han hadde låst seg inne på et rom i tre år. Gikk ikke på skolen. Mats hjalp ham tilbake. Det gjorde de ved at avatarene deres møttes i spillet, sier Ree.

Dro på date i World of Warcraft

Familien til Mats filmet store deler av livet hans. De private opptakene er blitt en viktig del av dokumentarfilmen.

I tillegg har Ree fått hjelp til å gjenskape det rike livet til «Ibelin», som er navnet på Mats sin karakter i World of Warcraft.

I filmen får vi bli med på Mats sitt liv i spillet. Der fikk han oppleve ting han ikke fikk i det virkelige liv.

I videoen under kan du se hvordan det var da Mats var på date i World of Warcraft.

VIRTUELL DATE: I filmen får vi se Mats sitt liv som «Ibelin» i World of Warcraft. Her fremfører en stemmeskuespiller en tekst Mats skrev på bloggen sin om daten han var på i spillet.

Det var bare et problem.

Ree var avhengig av at sjefene i Microsoft, som eier World of Warcraft, skulle godkjenne at avatarer fra spillet ble brukt i filmen.

Filmregissøren hadde tatt en råsjanse. Han hadde laget ferdig filmen før han spurte om tillatelse.

Han dro til California for å vise sjefene filmen med håp om at de skulle si ja.

– Det ble helt stille etter at vi hadde vist den. Jeg så opp på en av sjefene som gråt, så sa han: «Dette får vi til».

Dokumentarfilmen om Mats har fått navnet «Ibelin».

I desember ble det kjent at den er plukket ut, blant over 17.000 filmer, til å bli vist på den prestisjefylte Sundance-festivalen i USA.