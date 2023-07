– Det er jo en veldig dårlig måte å si ifra på. Det er nesten som å slå opp med kjæresten på SMS, sier William Kristoffersen.

Kristoffersen er bassist og bandleder i Ole Ivars.

Dansebandet skulle i utgangspunktet spille på Beitostølen Live 12. august i år, men for litt over en uke siden fikk de kontrabeskjeden.

– At spillejobben ble avlyst på Beitostølen synes vi er veldig trist. Vi fikk denne jobben i september i fjor, sier Kristoffersen.

BANDLEDER: William Kristoffersen synes det er trist at spillejobben deres på Beitostølen ikke ble noe av. Foto: Morten Holm / SCANPIX

Fikk aldri forhåndsbetaling

Kontrakten mellom Ole Ivars og arrangøren gikk ut på at dansebandet først skulle få en forhåndsbetaling, for så å få betalt for resten av spillejobben etter festivalen.

Kristoffersen forteller at de begynte å ane ugler i mosen da fakturaen for forhåndsbetalingen ikke ble betalt.

– Det vil jo si at honoraret vi ble enige om med arrangøren, som vi har kontrakt på, ikke er noen ting verdt. Det er ikke mer verdt enn papiret det er skrevet på, sier han.

SKULLE SPILLE: William Kristoffersen sammen med artisten Ravi i 2011. Ravi skulle også spille på Beitostølen Live i sommer. Foto: Dinamo Story

Ole Ivars fikk tilbud om en annen spillejobb samme helg, som de droppet på grunn av Beitostølen Live.

Tre uker er for kort tid til å bli booket til noe nytt, forteller bandlederen.

Festivalen: – Vi er dypt lei oss

Beitostølen Live skriver på sin nettside at de ikke så noen annen utvei enn å melde oppbud.

– Vi vil begynne med å beklage til alle dere som har kjøpt billetter og alle involverte i det som skulle bli en fantastisk festhelg. Vi er dypt lei oss over å måtte skuffe dere.

AVLYST: Slik ser nettsiden til Beitostølen Live ut nå. Foto: Skjermbilde

– Med økende konkurranse, stigende priser, krav om forhåndsbetaling i alle ledd, sviktende billettsalg både i år og i fjor, mindre sponsorinntekter samt fravær av offentlig økonomisk støtte, går dessverre ikke regnestykket opp, står det videre.

Festivalsjef Atle Dalen skriver på SMS til NRK at han ikke har noe å legge til på nåværende tidspunkt utenom det som står på nettsiden.

Flere festivaler har måtte avlyse

Beitostølen Live er ikke alene om å avlyse.

En oversikt Dagsavisen har laget viser at også Skral Festival, Kadetten, Oslo Americana og Festival Imperium har avlyst de siste månedene.

– Vi ser at markedet har spissa seg til. De store arrangørene med betydelige økonomiske muskler drar ifra resten av arrangørfeltet, sier daglig leder i Norske Kulturarrangører Siri Haugan Holden.

BEKYMRET: Daglig leder i Norske Kulturarrangører, Siri Haugan Holden, frykter konsekvensene av at flere festivaler ikke overlever. Foto: Jane Lool / NKA

Haugan Holden forteller at dette går særlig utover de små- og mellomstore festivalene på mindre steder.

– Jeg er redd for at det vil ende med et fattigere kulturtilbud ute i distriktene, som jo er veldig synd, for det finnes publikum over hele landet, sier hun.

Flere ber om penger tilbake

Også publikum blir rammet når festivaler avlyses, men det er ikke sikkert alle får pengene tilbake.

Maren Van Buren Struksnæs i Forbrukerrådet forteller at vanlige forbrukere ofte havner langt bak i køen i en konkursbehandling.

– Men du har en annen mulighet dersom du skulle være så uheldig at festivalarrangøren går konkurs. Det er å kreve en kortreklamasjon. Det vil si at du kan kreve refusjonen dekket av banken din, sier hun.

FORBRUKERRÅDET: Maren Van Buren Struksnæs sier vanlige forbrukere ofte ikke blir prioritert først i en konkursbehandling. Foto: Forbrukerrådet

Så langt har en av artistene som skulle spille på Beitostølen meldt et krav til bestyrer av konkursboet.

William Kristoffersen er usikker på om Ole Ivars skal gjøre det samme.

– Jeg skal vurdere det. Men jeg har så lite håp om at det er mulig å få noe penger. Vi er ganske små i forhold til de største navnene her, så det føles litt som at jeg har gitt opp det.