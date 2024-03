Spår festivalkonkurser i dyrtid: – Det er ikke plass til alle

Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks Norske Kulturarrangører (NKA) advarer om at flere festivaler kan gå konkurs i 2024

Antallet musikkfestivaler har økt med over 20 prosent de siste tre årene, noe som har ført til økt konkurranse

Prisvekst i samfunnet legger ytterligere press på festivalene, noe som gjør at prisene på festivalpass og -øl øker

Nye festivaler, som By the Pond i Sandefjord, står overfor utfordringer med å etablere seg i et konkurransedyktig og inflasjonspreget marked

PR-sjef for Øyafestivalen mener at konkurranse er positivt for festival-Norge som helhet, til tross for potensielle konkurser

Det er varmt. Sola skinner og musikken dundrer fra scenen.

Et hav av dansende mennesker synger av full hals til den ene favorittlåten etter den andre, kun avbrutt av slurker fra duggende plastglass.

For mange av oss er festivalsommeren et høydepunkt. Noe å se fram til gjennom kalde vintermåneder.

Men hva om favorittfestivalen, den du har gledet deg mest til, går konkurs?

Det kan bli realiteten i 2024, mener interesseorganisasjonen Norske Kulturarrangører (NKA).

– Det er bare plass til et visst antall festivaler. Noen av dem kommer til å bli taperne, sier daglig leder Siri Haugan Holden.

BEKYMRET: – Dette blir et svært utfordrende år for festivalene, sier Siri Haugan Holen. Foto: Janne Lool

Ifølge musikkmagasinet Rockman, er det omtrent 120 festivaler som har bekreftet dato for 2024. Rundt 30 har ennå ikke spikret datoen.

– Hvert år dukker det opp nye festivaler, og vi ser en tendens til at stadig flere av disse ligner på hverandre. Da konkurrerer de om det samme publikummet, sier Holden.

I tillegg øker prisene kraftig og flere enn før har dårlig råd. Økt konkurranse kombinert med inflasjonstider, gjør at 2024 vil være et ekstra vanskelig år for festivalene, ifølge Holden.

Nye festivaler taper

Likevel har en gruppe mennesker i Sandefjord valgt å starte opp en helt ny festival, kalt By the Pond. Håpet er at konseptet kan bre seg til hele landet.

– Vi fant ikke den typen festival som vi nå lager, sier kommunikasjonsansvarlig Flemming Hofman Tveitan.

Målgruppen er musikkglade mennesker mellom 30 og 60 år som søker et noe roligere tempo enn andre festivaler i området.

– Alle våre artister spiller instrumenter. Det er bandlåter, ikke elektronisk musikk.

FESTIVALDRØM: I juni går By the Pond av stabelen for første gang. – Får vi mellom 15 og 18.000 publikummere, blir vi veldig fornøyde, sier Flemming Hofman Tveitan. Foto: Eline Molvær Løndal / NRK

Konkurransen er stor.

Antallet musikkfestivaler har økt med over 20 prosent på tre år, viser Kulturrådets søkerlister.

I tillegg har flere festivaler opplevd å gå i massive underskudd de siste årene.

– Det er festivalene med store økonomiske muskler som klarer seg, sier Holden i NKA.

Hun ser for seg flere konkurser til sommeren, og frykter at enkelte må avlyse tett opp til festivalstart.

Et vanskelig år

Prisøkning på både billetter og festivaløl skapte sterke reaksjoner i fjor.

Med dagens svake krone vil prisene øke enda mer, ifølge Peter Eikeland, sjef for Slottsfjellfestivalen i Tønsberg.

– Vi har ikke noe valg, men forsøker å ikke øke prisene mer enn nødvendig, sier han.

For noen år siden gikk Slottsfjellfestivalen på en økonomisk smell med rundt fem millioner kroner i underskudd, ifølge tall fra Brønnøysundregistrene.

Både Stavernfestivalen og Øyafestivalen har opplevd det samme de siste årene.

Frykten for konkurs kan melde seg for mange, spesielt for et år med svak krone, ifølge Eikeland. Økte priser er derfor en naturlig konsekvens, sier han.

– Prisene for festivalpass har i flere år økt lite, men nå er samtlige festivaler nødt til å følge markedet. Billettene vil nok å øke jevnt hvert år fra nå.

Tveitan i By the Pond ser utfordringene ved å starte opp en helt ny festival i inflasjonstider.

– Folk må tenke på pengene sine, og da velger de kanskje å dra på kun én festival. Men vi har bevisst valgt en profil som er ulik de andre festivalene.

Mener konkurransen er sunn

Likevel mener PR-sjef for den populære Øyafestivalen i Oslo, Jonas Prangerød, at det er positivt med konkurranse.

ØYA-VETERAN: Jonas Prangerød har vært med på Øyafestivalen siden den startet i 1999. Foto: Kaja Staude Mikalsen / NRK

– Det kan være dramatisk for arrangørene som må gi opp på festivaldrømmen, og for nærområdet. Men for Festival-Norge samlet sett, er det bra med en viss utskiftning.

Etter mange år med overskudd og utsolgte festivaler, bekymrer han seg hverken for prisvekst eller økt konkurranse.