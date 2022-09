– Vi har Snap chat, YouTube, Whats app, TikTok ...

5.-klassingene NRK treffer på Gamlebyen skole Oslo er som 10-åringer flest. De har egne mobiltelefoner og er fullt oppdatert på sosiale medier.

For over halvparten av barn mellom 9 og 11 år er på sosiale medier, kommer det frem i en ny undersøkelse Medietilsynet har gjennomført.

Men selv om bruken fortsatt er høy, har den gått ned med 6 prosentpoeng de to siste årene. For 10-åringene alene er fallet på hele 9 prosentpoeng.

– Mer restriktive foreldre

Direktør i medietilsynet Mari Velsand peker på foreldrene som mulig årsak til nedgangen.

– Tallene kan tyde på at foreldre har blitt mer restriktive når det gjelder skjermbruken til de yngre barna, sier Velsand.

Hun tror det henger sammen med økt oppmerksomhet rundt at flere av tjenestene har innhold som ikke er beregnet på de yngste.

Direktør i Medietilsynet Mari Velsand tror foreldrene er årsaken til nedgangen i sosiale medier-bruk hos barn.

– Det kan være at foreldre er mer bevisste på personvernutfordringer. For barn under 13 år er det ikke lov til å dele eller samle inn personopplysninger uten foreldrenes samtykke, sier Velsand.

– Sosiale medier mer negativt for barn

Hjerneforsker og forfatter av boken «Det digitale dopet», Ole Petter Hjelle, mener det er en tankevekker at barn ned i 10-årsalderen bruker såpass mye tid på sosiale medier.

– Å være på sosiale medier er stort sett knyttet opp mot å ha det mindre bra. Vi føler oss mindre fornøyd når vi er på sosiale medier, både barn og voksne.

Ifølge Hjelle tar vi opp mobiltelefonen i snitt 150 ganger per dag.

For barn og unge gir det dystre utsikter for tid brukt på skjermen.

– Hvis vi er like mye på skjerm som vi er i dag og vi blir 80 år gamle, så vil barn og unge som vokser opp i dag, ha brukt 11 år av livet sitt på skjerm.

Ifølge Hjelle er det mye som tyder på at det er mer negativt for barns mentale helse å være på sosiale medier enn for voksne.

– Delen av hjernen hvor selvbilde og identitet sitter, utvikles sent, og er ikke ferdig før man er 25 år, sier han.