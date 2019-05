Og mange er tydeligvis interessert i hvilke råd de vil gi for salen på Chat Noir i Oslo er fylt opp fra august og nesten til jul.

– Vi har lav utdanning selv og det er en forutsetning. Det er ikke bare noe vi hevder, sier Atle Antonsen.

– Hvor lang skolegang du har er egentlig et mål på hvor lenge du har greid å sitte stille, fyller Bård Tufte Johansen inn.

– Jeg er dårlig til å sitte stille og du er kanskje enda verre, sier han henvendt til sin makker.

Atle Antonsen og Bård Tufte Johansen gjorde suksess sammen med Harald Eia og Kristoffer Schau i Team Antonsen. Foto: NRK

Irriterende muntrasjonsråd

– Hvor ville dere vært uten humorkarrieren?

– Jeg tror jeg hadde blitt værende på Lillehammer der jeg kommer fra og vært en skikkelig bajas på en arbeidsplass. Et muntrasjonsråd som hadde irritert alle, sier Atle Antonsen.

– Vi er to arbeiderklassegutter. Faren til Atle var billakkerer, bestefaren var fløter. Det er ingenting ved denne kroppen her som stinker høy utdanning, sier Bård Tufte Johansen og peker på Atle.

Og han legger til at han tror han selv ville blitt igjen i hjembyen Skien.

– Jeg ville kanskje vært ulykkelig gift i Skien, kanskje jobbet i en sportsbutikk og solgt fiskeutstyr.

– Hadde vi hatt muligheten til å slutte etter 8. klasse, slik det var mulig før i tiden, ville vi nok gjort det, sier Atle Antonsen.

Bombarderes av råd

De opplever begge at folk bombarderes med råd, også fra selvtitulerte eksperter. Nå vil de prøve å rydde opp i jungelen av råd og finne frem til tolv gode råd de kan stå for. Men de vil ikke røpe hvilke råd det blir ennå.

– Vi har en overgangsalder vi menn også. Og den går fra at man tar til seg læring til at man elsker å lære bort. Og der er vi nå, sier Atle Antonsen.

– Vi har også lyst til å gi råd om de store spørsmålene, legger Bård Tufte Johansen til, og ramser opp både kjærlighetsforhold, innvandring og yrkesvalg.

Det blir selvsagt mye humor fordi det er et standup-show, men målet er at det også skal være noe sant, forteller de to.

To menn med lav utdanning som skal rydde oppi jungelen av gode råd. Det blir det show av. Bård Tufte Johansen og Atle Antonsen har prestasjonsangst. Foto: Marianne Rustad Carlsen / NRK

Strammere humor-rammer

Komikerne har holdt på i mange år. De ser at rammene for humor er blitt strammere. Før kunne de tulle med alle ting.

– Folk blir usikre: Er det rasistisk dette her? Er det et gammeldags kvinnesyn? En del av bluferdigheten er borte fordi det er mange som mener mye rart, sier de to.

– Noen ganger er et ord nok og folk lar være å le for sikkerhets skyld, sier Atle Antonsen.

– Men i bunn og grunn liker fortsatt folk frekke og gøyale ting, trøster Bård Tufte Johansen ham med.