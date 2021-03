Trønderjenta, hittil mest kjent for stemmebåndene, har den siste tiden måttet lære seg mange ting hun aldri før hadde vært borti.

– Jeg har lært meg å ri, galoppere, lært meg å skyte med pil og bue. Og det har vært noen stunts, som jeg ikke kan si så mye om, sier hun hemmelighetsfullt.

NRK er til stede på filmsett på Maihaugen i Lillehammer. Her spilles den store åpningsscenen til Tre nøtter til Askepott inn – nyversjonen av den tysk-tsjekkiske filmklassikeren fra 1973.

Både i den gamle og nye versjonen er Askepott-karakteren en aktiv, tøff skikkelse som Astrid S, eller Astrid Smeplass, mener er et fantastisk forbilde for unge jenter.

– Man følger hennes reise hvor hun blir veldig undertrykt av stemora, litt mobbet. Og så etter hvert får hun troen på seg selv og kjemper imot. Så er hun dyrenes venn og står for gode verdier. Hun rir fort og er på jakt, selv om hun er jente. Derfor mener jeg hun er et tøft og kult forbilde.

FORBILDE: Astrid Smepass er storfornøyd med å portrettere Askepott-karakteren. Hun mener Askepott er et tøft og kult forbilde for unge jenter. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Tre nøtter gir eventyrmagi, og sørger for at Askepott til slutt blir prinsesse med bryllupskjole på. I rollen som Askepott gjør popstjernen Astrid S sin filmdebut.

– Det har vært utrolig gøy, litt skummelt også, å prøve seg på skuespill. Jeg koser meg skikkelig. Men det å være foran kamera og på et filmsett og er jo veldig nytt for meg. Jeg er fortsatt litt i sjokk, føler jeg, sier Smeplass.

Se video her!

Vi besøkte filmsettet på Lillehammer der «Tre nøtter til Askepott» blir spilt inn. Video: Jesper Nondal Du trenger javascript for å se video. Vi besøkte filmsettet på Lillehammer der «Tre nøtter til Askepott» blir spilt inn. Video: Jesper Nondal

Kjenner seg igjen i Askepott

– Er det noe av Askepott i deg?

– Oi... Jeg kan jo kjenne meg igjen i det at det er vanskelig å stå opp for seg selv innimellom, og at det krever mot. Så ser jeg innimellom at jeg klarer det selv. Jeg føler hun er veldig godtroende, og det liker jeg å tenke at jeg er selv også.

Og Astrid Smeplass mener hun med denne produksjonen er med på å formidle noe viktig.

– Jeg tenker det er en viktig film, for jeg så veldig opp til Askepott i den originale versjonen. Så jeg håper mange unge jenter kan se filmen og tenke at de har veldig lyst til å være like tøff og modig som Askepott.

Regissøren: – Den mest talentfulle

REGISSØR: Cecilie Mosli mener Asttrid S. kanskje er den mest talentfulle og dedikerte hun noen gang har jobbet med. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Regissør Mosli mener ikke bare Smeplass er tøff og modig, men også begavet foran kamera. Hun sparer ikke på superlativene.

– Å jobbe med Astrid er en gave fra jeg står opp til jeg legger meg om kvelden. Hun er den mest hardtarbeidende, dedikerte, lojale og talentfulle jeg noen gang har jobbet med tror jeg.

Og hun legger til:

– Hun overrasker meg hele tiden, og lærer meg masse.

LEGENDE OG DEBUTANT: Det er stor forskjell i skuespillererfaringen til Anne Marit Jacobsen og Astrid Smeplass. Men de syns det er stas å medvirke i samme film. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

– Et spennende og nydelig menneske

Anne Marit Jacobsen er som en levende legende og blant de mest meritterte skuespillerne i landet, og hver julaften er hun å se i Reisen til Julestjernen. Også hun hyller debutanten.

– Jeg blir så fascinert av øynene til Astrid at jeg blir bare sittende og glo. Hun er et spennende og nydelig menneske som kommer til å vise fram noe helt spesielt i denne filmen.

Og Jacobsen tar fram en skuespillers mimikk når hun forteller:

– Så er det dette med musikaliteten som er så viktig for en skuespiller. Vi vet jo at hun er fullstendig umusikalsk, så akkurat det blir litt vanskelig. Men der kan jo jeg lære henne litt, sier Anne Marit Jakobsen leende, før hun begynner å synge.

Begge skuespillerne er begeistret over å være med på å gjøre en ny versjon av en klassiker. Smeplass sier hun er en av mange nordmenn som har sett originalfilmen som en obligatorisk vane på julaften.

– Så den har jeg et veldig nært forhold til. Originalen er fantastisk, og har en spesiell plass i hjertene til mange. Så får vi bare håpe at folk vil se denne versjonen også.