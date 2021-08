Musikkfestival dropper DaBaby

Musikkfestivalen Lollapalooza lar ikke lenger artisten DaBaby opptre på festivalen som holdes i Chicago. – Lollapalooza var grunnlagt på mangfold, inkludering, respekt og kjærlighet. Derfor skal ikke DaBaby lenger fremføre på Grant Park i kveld, skriver festivalen på Twitter.

Rapperen har blitt kritisert for hans kommentarer om HIV under en opptreden forrige uke. Blant annet sa artisten Elton John at det bidrar til stigma og diskriminering.