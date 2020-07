Niklas Paulsen går under navnet «Bølgen», og debut-låten har fått hele en million avspillinger på Spotify på under én uke. I tillegg er den listet som nummer en på Norges Spotify-liste.

– Det er skikkelig spesielt, sier 19-åringen fra Drammen.

Videre forteller han at noe av det råeste er at alt har skjedd på litt over tre måneder.

– TikTok, musikken og alt.

Brukte lock-down for å bli kjendis

Paulsen er også stor på TikTok, og har nådd 14,5 millioner avspillinger på få måneder. Kontoen lagde han tidligere denne våren.

– Jeg satt og tenkte, tenkte «Er det en periode man skal komme frem i lyset via sosiale medier, så er det nå, fordi nå sitter alle hjemme».

Og artisten la inn kruttet og opprettet både konto på TikTok og lagde låt.

– Det er sykt hvor fort det har gått, og det er kult for meg som alltid har sittet å tenkt «Nå må jeg gjøre noe snart, men hvordan skal jeg gjøre det?».

– Og når jeg først finner en vei og begynner, så tar det så kort tid.

Det at folk liker det han lager og følger han på ander medier som Instagram og TikTok, ga han også andre plattformer å lansere låten på. Og innrømmer at det har vært stor etterspørsel om låt fra følgerne hans på TikTok.

– Det at folk har visst at den skal komme, har også mye å si, men at den får de avspillingene den får, det er ikke TikTok sin skyld – det er fordi folk liker den vil jeg tro.

Da han opprettet konto på TikTok var baktanken at han skulle få vist frem hva han kunne lage av musikk, og gitt følgerne hans et innblikk i den verden – og det var der det startet.

Strategien har ifølge artisten fungert.

Det å lage musikk har vært en drøm fra da han var liten. Artisten fra Drammen har skrevet låter de siste seks årene, og har bare ventet på en «perfekt timing». Foto: Privat

Om damer og tidligere forhold

Låten har også et budskap. – Det handler om et dårlig forhold, og om hvordan det ikke er vits å sløse bort tid på en som stopper deg fra å ha det gøy.

Han sier han har hentet inspirasjon fra ting han har følt på tidligere når han vært med damer.

– Jeg har hentet inspirasjon fra noe av det jeg har vært borti, og noe av hva jeg ser jeg absolutt ikke vil ha.

Drøm fra han var liten

Låten «Bølgen» ble sluppet fredag 03. juli. Foto: Privat

Dette er enn så lenge den første låten. Men 19-åringen forteller at han er i studio nesten hver dag og jobber med mange andre låter. Mer vil han ikke røpe.

– Jeg har alltid følt at jeg skal være en som holder på som jeg gjør nå, men jeg har egentlig bare ventet med å gjøre det til jeg selv har følt meg god nok. Derfor har jeg ikke startet tidligere.

Han ville vente til han var på et høyt nok nivå til å kunne oppnå en suksess. Et nivå han føler han er på nå.

Og er denne uken i ekstase. En million er langt over hva han forventet.

– Selv følte jeg at jeg er god nok, og synes at sangen var bra nok. Jeg håpet at den ville bli spilt og likt av folket, men jeg forventet ingenting.

– Det var en debut-låt. Og da skal man ikke forvente noe.