Aretha Franklins familie: – Vi har mistet vår klippe

Musikal for Solveig Kringlebotn

Solveig Kringlebotn gjør for første gang en musikalrolle når hun i høst spiller operadivaen Carlotta i Andrew Lloyd Webbers «The Phantom of the Opera» på Folketeatret i Oslo. – Jeg gleder meg, dette er fantastisk musikk, sier hun i dette intervjuet med NRKs Spillerom.